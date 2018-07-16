كيف أثّر كأس العالم على فرص محمد صلاح وميسي ورونالدو في سباق الكرة الذهبية؟

تختار شركات الرهان الرياضي في أوروبا كل المنافسات لوضعها ضمن المراهنات ومن بينها سباق الكرة الذهبية لسنة 2018، وقبل كأس العالم روسيا 2018 كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر شركات الرهان متقدمًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح.

ولم يكن الفارق كبيرًا بين الثلاثي حيث كان يملك رونالدو 2،63 مقابل 2،75 لصلاح الذي كان ثانيًا وأقرب للمنافسة بقوة فيما كان ميسي يبتعد قليلًا بـ5 نقط.

وبعد كأس العالم والمستوى السيئ للأرجنتين وخروج مصر من دوري المجموعات وتألق عدة لاعبين خرج الثنائي محمد صلاح وليونيل ميسي من الثلاثة الأوائل.

وحافظ كريستيانو رونالدو على الصدارة التي عززها بواقع 1،25 مقابل كل يورو متقدما على زميله في ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش بواقع 5 مقابل 1 والفرنسي كيليان مبابي بواقع 11 مقابل واحد.

وتراجع ميسي للصف الرابع فيما نزل محمد صلاح للصف الثامن خلف كل من دي بروين وهاري كين ونيمار ويتقدم رافائيل فاران وهازارد.