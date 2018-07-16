تطوّر جديد في سعي مانشستر سيتي للتعاقد مع ماتيو كوفاسيتش

وضع ريال مدريد مبلغ 90 مليون يورو كشرط أساسي للتخلي عن لاعب وسطه الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، الذي عبّر سابقًا عن رغبته في الرحيل للحصول على فرصة أكبر للعب.

ولا يرغب ريال مدريد في التخلي عن النجم الشاب بسهولة؛ لأنه يعتبره أحد العناصر التي بإمكانها تعويض مواطنه لوكا مودريتش في المستقبل، لكنه في نفس الوقت يرغب في الاستفادة ماديًا في حال قرر اللاعب الرحيل.

وكان مانشستر سيتي قد أبدى رغبة في ضم الدولي الكرواتي عبر مدربه الإسباني بيب غوارديولا، لكن تقارير إعلامية بريطانية أكدت أن المبلغ المطلوب قد يدفع إدارة مانشستر سيتي للتخلي عن خططها في ضمه.

ودفع مانشستر سيتي 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي، وسبق للمدرب الإسباني أن أكد أن فريقه لن يصرف مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية؛ خوفًا من قوانين اللعب المالي النظيف.

ولم يقرر جولين لوبيتيغي المدرب الجديد لريال مدريد مستقبل اللاعب وأكد أن هذا الأسبوع سيكون حاسمًا في مستقبل عدة لاعبين للرحيل أو البقاء، كما أن النجم الكرواتي ينتظر لقاء مدربه الجديد قبل اتخاذ قرار بالرحيل أو البقاء.

ويعتبر ماتيو كوفاسيتش هدفًا لفرق إيطالية كيوفنتوس وروما وإنتر ميلان، لكنها ترغب في ضمه على سبيل الإعارة في حال قرر ريال مدريد منحه فرصة للعب في فريق آخر من أجل كسب المزيد من الدقائق.