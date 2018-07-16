كشف سبب رفض زيدان ضم نيمار إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، سبب رفض زين الدين زيدان التعاقد مع البرازيلي نيمار، عندما كان مدربًا لريال مدريد.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، عن تقارير برازيلية، أن زيدان لم يكن مقتنعًا بفكرة تواجد نيمار ومارسيلو في نفس الفريق.

وأضافت الصحيفة أن أحد أصدقاء زيدان قال إن المدرب الفرنسي يرى أنه من الصعب أن يلعب نيمار إلى جانب مارسيلو، أمام فرق كبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان يرى أن تواجد نيمار ومارسيلو معًا لن يكون مفيدًا، لأنهما يلعبان في ذات الجهة (اليسرى).

ويتردد أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع نيمار في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، خاصة بعد رحيل نجمه الأول، البرتغالي كريستاينو رونالدو إلى يوفنتوس.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017، بعد أن دفع الفريق الفرنسي قيمة فسخ عقد اللاعب البرازيلي مع برشلونة، والتي تبلغ 222 مليون يورو.

واستقال زيدان من تدريب ريال مدريد في مايو الماضي، بعد أن قاد الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

ونفى ريال مدريد في بيان رسمي رغبته في ضم نيمار وقال فيه:”بالنظر إلى المعلومات الثابتة التي تربط بين نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان مع نادينا، يريد ريال مدريد توضيح أنه لم يخطط لتقديم أي عرض للاعب”.

وأضاف: “العلاقة بين الناديين ممتازة، بحيث إذا كان ريال مدريد يفكر في وقتٍ ما بالتعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان، فإن أول شيء سيفعله هو الذهاب إلى ناديه”.