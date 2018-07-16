“كاس” تحرم نادي برشلونة من لاعبه في كأس السوبر الإسباني أمام إشبيلية

سيفتقد نادي برشلونة لاعبه سيرجي روبيرتو، في مباراته أمام إشبيلية في بطولة كأس السوبر الإسباني، الشهر المقبل.

وقررت محكمة “كاس”، اليوم الإثنين، استمرار عقوبة الإيقاف على سيرجي روبيرتو، وحرمانه من لعب 4 مباريات، بعد طرده في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد الموسم الماضي، في الدوري الإسباني.

وطرد حكم الكلاسيكو روبيرتو بعد أن ضرب مارسيلو قبل نهاية الشوط الأول.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة سيفقد جهود روبيرتو في السوبر الإسباني ضد إشبيلية، في 12 أغسطس المقبل.

ورفضت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني، استئناف برشلونة على قرارها السابق حول إيقاف سيرجي روبيرتو.

ويأمل برشلونة أن يفتتح الموسم بحصد أولى البطولات بالفوز على إشبيلية.

ويملك برشلونة الرقم القياسي في تحقيق بطولة السوبر الإسباني بـ 12 لقبًا مقابل 10 لريال مدريد، ولقب وحيد لإشبيلية.