نادي ريال مدريد يدخل نهائي دوري أبطال أوروبا دون إصابات للمرة الأولى هذا الموسم

يستعد ريال مدريد لإنهاء موسمه في الدوري الإسباني بمواجهة فياريال السبت في الجولة الـ 38 والأخيرة قبل أن يبدأ التركيز على نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمعه بليفربول الإنجليزي يوم 26 من الشهر الحالي في كييف.

ولأول مرة هذا الموسم يتوافر لدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق لائحة لاعبيه كاملة دون إصابات، بعد عودة الثنائي: كريستيانو رونالدو، وداني كارفخال، للتدريبات الجماعية.

ومنذ بداية الموسم تلقّى ريال مدريد عددًا كبيرًا من الإصابات بلغت 36 إصابة، ولم ينجو من الفيروس سوى لاعب أساسي واحد هو البرازيلي كاسيميرو، وثلاثي دكة البدلاء: الحارس كاسيا، والمغربي أشرف حكيمي، والمهاجم بورخا مايورال .

ويبقى أهم الأخبار لدى المدرب الفرنسي هو استعادة الويلزي غاريث بيل لحماسه وجاهزيته في اللقاءات الأخيرة بعد فترات إصابات أثّرت على مستواه وغيبته طويلًا عن الملاعب، لكن عاد وتألق في الكلاسيكو أمام برشلونة، وأمام سيلتا فيغو، ليؤكد جاهزيته لمواجهة ليفربول في النهائي.

كما استعاد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس مستواه خلال اللقاءات الأخيرة بعد فترات ارتكب خلالها أخطاء كادت تنهي موسم ريال مدريد في كل المنافسات، لكنه حاليًا جاهز بدوره لخوض نهائي كييف أمام ثلاثي هجوم ليفربول المرعب.

ويبقى أمام المدرب الفرنسي اختيار لائحة لاعبيه للقاء الأخير في الدوري الإسباني أمام فياريال دون مغامرة قد تؤدي لإصابات جديدة على بعد أسبوع من مواجهة ليفربول.