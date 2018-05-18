هل يغيب كريستيانو رونالدو عن مباراة ريال مدريد وفياريال؟

يواصل ريال مدريد استعداداته لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، يوم 26 من الشهر الحالي، لكن عليه قبل ذلك أن يلعب أمام فياريال، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وأصبح تأهيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشغل الشاغل لريال مدريد قبل المباراة النهائية، بعد أن تعرض لإصابة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في السادس من مايو.

ويرحل ريال مدريد لمواجهة فياريال على ملعب لاسيراميكا، وذكرت صحيفة “أس” أن رونالدو لا يريد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا دون أي يلعب، ولهذا فإنه قد يلعب ولو لدقائق محدودة.

وغاب رونالدو عن مباراتي ريال مدريد أمام إشبيلية وسيلتا فيغو بسبب الإصابة.

وأضافت الصحيفة أن المدافع داني كارفاخال قد يلعب عدة دقائق أمام فياريال ليكون جاهزًا تمامًا لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض كارفاخال للإصابة في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب آليانز آرينا.

وتقام مباراة ريال مدريد وفياريال، غدًا السبت، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت غرينتش.