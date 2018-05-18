موعد مباراة ريال مدريد وفياريال والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفًا على منافسه فياريال، في الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة غدًا السبت، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت غرينتش.

وتبث على قناة beIN SPORTS HD 3.

وتمثل المباراة استعدادًا لريال مدريد قبل المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول، على الملعب الأولمبي، في العاصمة الأوكرانية كييف، يوم 26 من الشهر الحالي.

ومن المتوقع أن يستعيد ريال مدريد خدمات لاعبيه، البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني داني كارفاخال، بعد عودتهما من الإصابة.

وضمن ريال مدريد المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة البطل وأتلتيكو مدريد الثاني، ليضمنوا إلى جانب فالنسيا التأهل، مباشرة، إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.