إنييستا وتوريس يستعدان للرحيل مع انتهاء الدوري الإسباني

سيودع آندريس إنييستا لاعب برشلونة وفرناندو توريس لاعب أتلتيكو مدريد دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مع استعداد اللاعبين للظهور الأخير مع ناديي طفولتيهما في الجولة الأخيرة للموسم.

وسيتطلع برشلونة بطل الدوري لوداع إنييستا بطريقة مثالية، عندما يستضيف ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة من المباريات يوم الأحد.

وأعلن لاعب الوسط (34 عامًا) الشهر الماضي أنه سيترك برشلونة الذي انضم إليه وعمره 12 عامًا، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سينتقل للدوري الياباني.

وسيودع النادي قائده بطريقة مؤثرة وسترفع الجماهير لافتة تقول: “إنييستا للأبد” باللغة الكتالونية في استاد نو كامب.

وخسر برشلونة لأول مرة في الدوري هذا الموسم خارج ملعبه أمام ليفانتي وهي نتيجة حرمته من فرصة إنهاء مشواره بلا هزيمة.

لكن المدرب إرنستو فالفيردي يعتقد أن لا شيء يجب أن يصرف الانتباه عن إنجازات فريقه هذا الموسم.

وقال: “هذه الأشياء تبدو سهلة وهي ليست كذلك. نجحنا في الوصول لأبعد نقطة ممكنة. بالطبع نشعر بالانزعاج لعدم إنهاء الموسم بدون هزيمة”.

ويستضيف أتلتيكو مدريد بطل الدوري الأوروبي منافسه إيبار يوم الأحد قبل أن يودع مهاجمه توريس الذي سينهي فترته الثانية مع النادي في نهاية الموسم عقب انتهاء عقده.

وكان توريس (34 عامًا) مشجعًا لأتلتيكو مدريد منذ كان عمره 5 أعوام وانضم لأكاديمية النادي وهو طفل وشارك في مباراته الأولى وعمره 17 عامًا في 2001 حين كان النادي في الدرجة الثانية.

ويحل ريال مدريد المتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سينهي الموسم في المركز الثالث خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضيفًا على فياريال بعد غد السبت.

ويعتقد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن الفوز بالدوري إنجاز استثنائي لكنه أبدى سعادته بأداء فريقه في أوروبا.

وقال زيدان: “الفوز بالدوري هو أصعب شيء… بالنسبة لنا لم تسر الأمور بشكل جيد في كأس الملك والدوري لكننا في نهائي دوري الأبطال. نريد الدفاع عن لقبنا والفوز ببطولة الكل يرغب في الفوز بها”.

وسيستخدم المدرب الفرنسي المباراة للإعداد للنهائي المقرر في 26 مايو ومن المرجح أن يحصل غاريث بيل، الذي سجل هدفين في ظهوره الأخير، على فرصة أخرى للتألق وتعزيز سعيه في المشاركة بالتشكيلة الأساسية أمام ليفربول في كييف.

وأضاف زيدان “من الرائع أن يكون كل اللاعبين في كامل جاهزيتهم. بالتأكيد سيمثل اختيار تشكيلة النهائي صداعًا بالنسبة لي. أهم شيء هو أن نكون جميعًا في أفضل حالة”.

ويستضيف فالنسيا صاحب المركز الرابع ديبورتيفو لاكورونيا الهابط للدرجة الثانية.