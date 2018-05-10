إنييستا: لن أخوض أي تجربة احترافية في أوروبا.. ولم أحدد وجهتي المقبلة

أعلن أندريس إنييستا قائد نادي برشلونة الإسباني، عدم خوضه تجربة احترافية في قارة أوروبا الموسم المقبل.

جاءت تصريحات إنييستا عقب فوز فريقه على فياريال بخمسة أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وفي تصريح صحافي قال إنييستا: “لم أختر دولة معينة حتى الآن للعب فيها، ولكن بالتأكيد لن ألعب في قارة أوروبا”.

وأضاف: “هدفنا الآن أن ننهي الليغا بدون خسارة وهذا الأمر ليس سهلًا”.

واختتم انييستا تصريحاته بالقول “عندما ألعب كرة القدم أحاول الاستمتاع، هذا هو منهج برشلونة”.

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أول أمس أن إنييستا تلقى مجموعة من العروض من أندية قطرية وأمريكية للعب ضمن صفوفهما بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أنه بخلاف العروض التي تلقاها من أندية صينية ويابانية وأسترالية فهناك عروض من أندية قطرية وأمريكية.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن إنييستا (33 عامًا) رحيله رسميًا عن برشلونة الإسباني نهاية الموسم الحالي بعدما لعب بقميص الفريق الكتالوني 669 مباراة على مدار 16 موسمًا.

ويعد إنييستا اللاعب الثاني الأكثر مشاركة في تاريخ النادي، خلف زميله السابق في خط الوسط، تشافي هيرنانديز الذي يخوض تجربة احترافية في السد القطري.