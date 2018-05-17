بعد تتويج أتلتيكو مدريد.. هذه أهم أرقام الدوري الأوروبي موسم 2017-2018

توج فريق أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي لموسم 2017-2018 ليكرس هيمنة الكرة الإسبانية على المسابقة برصيد 11 لقبًا منها 5 ألقاب لإشبيلية و3 لأتلتيكو مدريد ولقبان لريال مدريد ولقب لفالنسيا ، فيما فشل أولمبيك مارسيليا في منح فرنسا لقبها الأول.

وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدفين في النهائي ليواصل تألق الفرنسيين في نهائي المسابقة للموسم الثالث على التوالي بعدما سجل كيفن غاميرو في نهائي 2016 لفائدة إشبيلية وبول بوغبا في نهائي 2017 لفائدة مانشستر يونايتد.

وشهدت البطولة عدة أرقام نستعرضها

الإيطالي شيرو إيموبيلي و الإسباني أرثر أودوريز هدافا المسابقة

لم يتمكن متصدرا هدافي المسابقة من بلوع النهائي حيث خرجا من دور 16 وربع النهائي لكن ذلك لم يمنعهما من الحفاظ على الصدارة ب8 أهداف.

وسجل الإسباني المخضرم أرثر أدوريز لفريق بلباو 11 هدفًا في مسيرة فريقه منها 8 أهداف من دوري المجموعات وهو نفس العدد الذي سجله مهاجم لاتسيو الإيطالي شيرو إيموبيلي ، فيما سجل الفرنسي أنطوان غريزمان 6 أهداف لكنه شارك من دور 32 لكون فريقه كان مشاركًا في دوري الأبطال.

الفرنسي ديمتري باييت أفضل صانع أهداف

قدم الفرنسي ديميتري باييت عميد أولمبيك مارسيليا مستوى مميزًا في المسابقة وكان لخروجه مصابا في النهائي أثر كبير على حظوظ فريقه في الفوز.

وأعطى بايت 7 تمريرات حاسمة لزملائه وسجل 3 أهداف ليتصدر ترتيب أفضل صناع الأهداف في المسابقة متقدمًا على الإسباني سيبرجيو كاناليس لاعب ريال سوسيداد ب6 تمريرات حاسمة والإسباني لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو والنمساوي ستيفان لينير لاعب سالزبورغ ب5 تمريرات حاسمة.

المصري محمد النني أكبر عدد من التمريرات

رغم غيابه عن لقاءات نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد للإصابة لكنه حافظ على صدارة أكثر اللاعبين تمريرًا للكرة في اللقاءات برصيد 710 تمريرات بنسبة نجاح بلغت 93 % ولعب لقاءات أقل من مطارديه، البرازيلي لويس غوستافو الذي نجح في 617 تمريرة بنسبة نجاح بلغت 90 %.

أتلتيكو مدريد كسب ماليًا 26 مليون يورو فقط

السقوط من دوري أبطال أوروبا كلف أتلتيكو مدريد خسارة مالية رغم فوزه باللقب فمجموع ما حصل عليه من جوائز مالية لن يتجاوز 26،6 مليون يورو منها 16،3 مليون يورو من مشاركته في دوري المجموعات في دوري الأبطال و10،3 مليون يورو من مشاركته في الدوري الأوروبي منذ دور 32.

وفي انتظار عائدات النقل التلفزيوني فالفريق الثاني للعاصمة مدريد خسر ماليا رغم الفوز باللقب حيث تجاوز إيراداته 60 مليون يورو في المواسم الأربعة الماضية التي بلغ خلالها نهائي دوري الأبطال مرتين.