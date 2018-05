أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ومارسيليا.. الروخي بلانكوس يتقدم بثلاثية (فيديو)

استغل الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خطأ مدافع مارسيليا، وأحرز هدفًا مبكرًا خلال مباراة الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي.

وفشل مدافع مارسيليا في التحكم بالكرة، حتى وصلت إلى غريزمان الذي انفرد بالمرمى وأودع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 48 اتوغل غريزمان وانفرد بالحارس وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه.

GOOOOOALLLLL⚽!!!

Antoine Griezmann does it again, dribbling from the left side the make it 2-0

⏰50′

▶@OM_Officiel 0 @Atleti 2#UELFinal #EuropaLeague #OMAtleti pic.twitter.com/HlLoFSE6hr

