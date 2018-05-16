أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ومارسيليا.. الروخي بلانكوس يتقدم بثلاثية (فيديو)

استغل الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خطأ مدافع مارسيليا، وأحرز هدفًا مبكرًا خلال مباراة الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي.

وفشل مدافع مارسيليا في التحكم بالكرة، حتى وصلت إلى غريزمان الذي انفرد بالمرمى وأودع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 48 اتوغل غريزمان وانفرد بالحارس وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه.

وعزز غابي تقدم الآتلتي بهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

قوووووووووووووووووووووووول اتليتكو الثالث HD

حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/JeSFMiI3rm — صـقـر أهـداف (@ZbjOj) ١٦ مايو ٢٠١٨

وتتجه الأنظار، إلى ملعب الأنوار في مدينة ليون الفرنسية لمتابعة الصدام المرتقب الذي يجمع أتلتيكو مدريد الإسباني ونظيره مارسيليا الفرنسي، في لقاء الدور النهائي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتبدو المواجهة واعدة بصراع تكتيكي مثير بين الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس والفرنسي رودي غارسيا المدير الفني لمارسيليا.