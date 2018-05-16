أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ومارسيليا.. الروخي بلانكوس يتقدم بثلاثية (فيديو)

استغل الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خطأ مدافع مارسيليا، وأحرز هدفًا مبكرًا خلال مباراة الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي.
وفشل مدافع مارسيليا في التحكم بالكرة، حتى وصلت إلى غريزمان الذي انفرد بالمرمى وأودع الكرة في الشباك.
⚽ دفاع الفريق الفرنسي يلعب بالنار والماكر غريزمان @AntoGriezmann لا يرحم!#مارسيليا 0 #اتلتيكو_مدريد 1#UELFinal #beINUEL pic.twitter.com/NqwrnnE4uO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٦ مايو ٢٠١٨
وفي الدقيقة 48 اتوغل غريزمان وانفرد بالحارس وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه.
GOOOOOALLLLL⚽!!!
Antoine Griezmann does it again, dribbling from the left side the make it 2-0
⏰50′
▶@OM_Officiel 0 @Atleti 2#UELFinal #EuropaLeague #OMAtleti pic.twitter.com/HlLoFSE6hr
— 90MinutesChicago (@90MinutesChi) ١٦ مايو ٢٠١٨
وعزز غابي تقدم الآتلتي بهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
قوووووووووووووووووووووووول اتليتكو الثالث HD
حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/JeSFMiI3rm
— صـقـر أهـداف (@ZbjOj) ١٦ مايو ٢٠١٨
وتتجه الأنظار، إلى ملعب الأنوار في مدينة ليون الفرنسية لمتابعة الصدام المرتقب الذي يجمع أتلتيكو مدريد الإسباني ونظيره مارسيليا الفرنسي، في لقاء الدور النهائي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وتبدو المواجهة واعدة بصراع تكتيكي مثير بين الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس والفرنسي رودي غارسيا المدير الفني لمارسيليا.