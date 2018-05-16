مباراة أتلتيكو مدريد ضد مارسيليا.. “Tas” ترفض تعليق عقوبة سيميوني

رفضت محكمة التحكيم الرياضي ” TAS ” طلب فريق أتلتيكو مدريد بتعليق مؤقت لعقوبة إيقاف مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني لمدة 4 لقاءات من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على خلفية طرده خلال ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال الإنجليزي.

وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قج أبقت على قرار الإيقاف 4 لقاءات ورفع الفريق الإسباني القضية لمحكمة التحكيم الرياضي على أمل إيقاف مؤقت للعقوبة ليتمكن سيميوني من قيادة فريقه من دكة البدلاء خلال النهائي الذي سيقام الليلة في ليون الفرنسية أمام أولمبيك مارسيليا.

وسيقود الفريق مساعد سيميوني وصديقه مواطنه جيرمان بورغوس بينما سيكتفي المدرب الأرجنتيني بمتابعة اللقاء من المدرجات والتواصل مع مساعده.