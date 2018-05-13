فهد المولد يظهر في قائمة مباراة ليفانتي ضد برشلونة بالدوري الإسباني

ظهر اسم الدولي السعودي فهد المولد، في قائمة مباراة فريقه ليفانتي، التي تجمعه بنادي برشلونة، مساء اليوم الأحد، في إطار لقاءات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وستكون المباراة مهمة للنجم فهد المولد، والذي يحلم بالمشاركة فيها بل وتسجيل هدف ليحقق إنجازًا فريدًا من نوعه، ويكون أول لاعب سعودي يحرز هدفًا في الدوري الإسباني وأول لاعب من المملكة يسجل في شباك البارسا في مباراة رسمية.

وقبل إقامة مباراة ليفانتي ضد برشلونة كان المولد شارك في مباراة ليفانتي وليغانيس والتي أقيمت، يوم الاثنين الماضي، في الجولة الـ36 من البطولة وانتهت بفوز ليفانتي بثلاثية دون رد.

وبعد نهاية مباراة ليفانتي ضد ليغانيس أصبح المولد أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإسباني ضمن الـ9 لاعبين والذين احترفوا في الليغا، تحت رعاية هيئة الرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، كما يأمل المولد في أن يعطيه المدرب فرانسيسكو لوبيز فرصة للظهور في مباراة ليفانتي ضد برشلونة.

من ناحية أخرى يسعى البارسا بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ليفانتي ضد برشلونة والفوز بالنقاط الثلاث للوصول إلى النقطة رقم 93.

وكان برشلونة تعادل مع نادي ريال مدريد بهدفين لكل فريق في كلاسيكو الدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي، والذي أقيم على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة، وذلك قبل إقامة مباراة ليفانتي ضد برشلونة.

تُقام مباراة ليفانتي ضد برشلونة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساء بتوقيت المملكة وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساء بتوقيت مملكة إسبانيا، على ملعب سيوتات دي فالنسيا معقل نادي ليفانتي.

يحتل ليفانتي المركز الـ16 برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في صدارة الليغا برصيد 90 نقطة، وذلك قبل خوض مباراة ليفانتي ضد برشلونة.