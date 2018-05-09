ماذا قال فهد المولد بعد أول مشاركة رسمية له مع ليفانتي ومواجهة برشلونة المقبلة؟ (فيديو)

شدد الدولي السعودي فهد المولد، المحترف بصفوف نادي ليفانتي الإسباني، على أنه جاهز للمشاركة مع فريقه ضد برشلونة، بعدما بات أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإسباني بعد مشاركته أقل من ربع ساعة في لقاء، يوم الاثنين، أمام ليغانيس الذي انتهى بفوز فريقه 3-0.

وقال المولد في تصريحات لقناة “العربية”: “تأقلمت كثيرًا مع لاعبي ليفانتي وبعد كأس العالم سيتحدد مدى استمراري في الدوري الإسباني”.

ووقعت السعودية رفقة مصر وروسيا وأوروغواي في المجموعة الأولى من كأس العالم.

وأضاف “فرصة مشاركتي مع ليفانتي أمام برشلونة قائمة، وجاهز تمامًا لهذه المواجهة”.

???? | جميع لمسات فهد المولد في أول ظهور له في الدوري الإسباني في لقاء ليفانتي أمام ليجانيس . pic.twitter.com/tifOmWRC15 — اللاعبون السعوديون في لاليغا (@LaligaCF7) May 7, 2018

واختتم: “ليس طموحي أن أشارك لربع ساعة فقط لكن الظروف أجبرتني على ذلك”.

ويلعب ليفانتي ضد برشلونة يوم الأحد المقبل في الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وضمن ليفانتي البقاء في الليغا للموسم المقبل باحتلاله المركز الـ16 برصيد 43 نقطة.

يشار الى أن عدة أندية إسبانية أبرمت عقود إعارة مع عدد من اللاعبين السعوديين، مطلع العام الجاري، وقد كانت الجماهير السعودية تنتظر مشاركة نجومها مع فرقهم، خصوصًا أولئك الذين يلعبون مع أندية الدرجة الأولى.