ماذا قالت إحصاءات فهد المولد في 10 دقائق لعبها خلال مباراة ليفانتي وليغانيس؟

بات فهد المولد صاحب هدف تأهل السعودية إلى كأس العالم 2018 في روسيا أول لاعب سعودي يشارك في تاريخ الدوري الإسباني بعدما شارك بديلًا مع ليفانتي في آخر عشر دقائق من الفوز بثلاثية نظيف على ملعب ليغانيس.

انتصار ليفانتي لن يفيد الفريق الذي ضمن البقاء في الليغا بالفعل لكن الدقيقة الـ79 شهدت حدثًا تاريخيًا بالنسبة للسعودية؛ إذ قرر باكو لوبيز المدير الفني للفريق الدفع بالمولد بدلًا من إينيس باردي.

ورغم أن المولد، أحد تسعة لاعبين سعوديين معارين في أندية إسبانية لنهاية الموسم، خاض عشر دقائق فقط ، إلا أنه سجل نفسه في تاريخ السعودية بنجاح باعتباره أول لاعب يلعب في اللليغا.

إحصائيات فهد المولد

ووفقًا لبيانات موقع WhoScored شهدت الدقائق العشر التي خاضها المولد تمرير الكرة ست مرات ولمسها تسع مرات بدقة بلغت 83.3٪ لكنه فقد الكرة مرة واحدة ومرر بشكل خاطئ مرة واحدة.

وقال مدربه لوبيز عنه عقب المباراة : “لقد قلت دومًا أن هذا النوع من اللاعبين تكيفهم ليس سهلاً، بعيدًا عن المميزات لأنه سريع ويتصرف في الكرة بشكل جيد وما ينقصه هو التدريب على العمل الخططي”.

وانضم المولد مهاجم الاتحاد السابق لليفانتي في يناير/كانون الثاني الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم ورغم ذلك لم يخض أي مباراة سوى مساء الاثنين بينما جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك خلال الفوز بهدفين مقابل هدف على لاس بالماس على ملعب ليفانتي.

وعقب الانتصار نشر صورته خلال الاحتفال مع زملائه في غرفة خلع الملابس على حسابه في تويتر، وذلك قبل أن يشارك بالفعل أمام ليغانيس.