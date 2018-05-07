رسميًا.. فهد المولد أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإسباني (فيديو وصور)

أصبح النجم السعودي فهد المولد، أول لاعب سعودي يشارك بشكل رسمي في مباراة بالدوري الإسباني الدرجة الأولى، بعدما لعب مباراة فريقه ليفانتي أمام ليغانيس، في الجولة الـ 36 من المسابقة.

وشارك المولد (23 عامًا) منذ الدقيقة 80 المباراة بدلًا من إينيس بردهي.

وانتقل المولد في يناير الماضي ضمن شراكة بين رابطة الدوري الإسباني والهيئة العامة للرياضة في السعودي وشملت انتقال 9 لاعبين سعوديين إلى أندية إسبانية.

وانتهت المباراة بفوز ليفانتي 3/0 لكن جميعها جاءت قبل مشاركة المولد.

ويحتل ليفانتي المركز السادس عشر على لائحة ترتيب الدوري الإسباني وفي جعبته 43 نقطة.

*???? | جميع لمسات فهد المولد في أول ظهور له في الدوري الإسباني في لقاء ليفانتي أمام ليجانيس HD شارك لمدة 13 دقيقة ..* pic.twitter.com/enmtFvOXn1 — عبدالله.. ???? (@aboibrah) May 7, 2018

للتآريخ..

دخول #فهد_المولد كأول لاعب سعودي يلعب في الدوري الاسباني لاليغا..!

مع ليفانتي الاسباني..

تستاهل كل خير يا فهـدنا..????????#الاتحاد pic.twitter.com/15qUiUwcM7 — المِستر CONTE (@Ahmad1998p) May 7, 2018

فهد المولد مع ليفانتي :

نسبة الفوز ١٠٠٪

نسبة الخسارة ٠٪

فهد المولد هو فخر العرب ! pic.twitter.com/izbg4NisUZ — نصّ كم (@ane8_9) May 7, 2018

اول مشاركه لفهد المولد pic.twitter.com/W72EgToOFQ — رجل الثلج (@URnhv) May 7, 2018

الاسطورة يدعم فهد المولد في اول مبارياته pic.twitter.com/X2lDkDN9La — . (@Waleed_CVF) May 7, 2018