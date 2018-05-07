رسميًا.. فهد المولد أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإسباني (فيديو وصور)

رسميًا.. فهد المولد أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإسباني (فيديو وصور)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

أصبح النجم السعودي فهد المولد، أول لاعب سعودي يشارك بشكل رسمي في مباراة بالدوري الإسباني الدرجة الأولى، بعدما لعب مباراة فريقه ليفانتي أمام ليغانيس، في الجولة الـ 36 من المسابقة.

وشارك المولد (23 عامًا) منذ الدقيقة 80 المباراة بدلًا من إينيس بردهي.
وانتقل المولد في يناير الماضي ضمن شراكة بين رابطة الدوري الإسباني والهيئة العامة للرياضة في السعودي وشملت انتقال 9 لاعبين سعوديين إلى أندية إسبانية.

وانتهت المباراة بفوز ليفانتي 3/0 لكن جميعها جاءت قبل مشاركة المولد.

ويحتل ليفانتي المركز السادس عشر على لائحة ترتيب الدوري الإسباني وفي جعبته 43 نقطة.

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