جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وأتلتيكو (صورة)

سحق فريق ريال مدريد سيلتا فيجو بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب “سانتياغو برنابيو” في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدورى الإسبانى.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة، فى المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 46 نقطة فى المركز الثالث عشر.

حسم أتليتيكو مدريد المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لينهي الموسم متفوقا على جاره ريال مدريد لأول مرة منذ أربع سنوات عقب فوزه 1-صفر على ملعب خيتافي.

وتعادل ريال بيتيس 2-2 مع جاره اشبيلية في مباراة مثيرة ليضمن مقعدا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل إذ سينهي الموسم متفوقا على منافسه المحلي لأول مرة في خمسة مواسم رغم أن هذه النقطة ضمنت لاشبيلية المركز السابع وخوض الدور التمهيدي المؤهل للبطولة الأوروبية الثانية للأندية.

ورفع أتليتيكو رصيده إلى 78 نقطة متفوقا على ريال مدريد، الذي يستضيف سيلتا فيجو في وقت لاحق اليوم، بفارق ست نقاط. لكن أتليتيكو يملك أفضلية في المواجهات المباشرة ما يعني أنه ضمن إنهاء الموسم متفوقا على ريال مدريد لأول مرة منذ فوزه باللقب في 2014.

ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 60 نقطة متفوقا عن ريال بيتس الذي يملك نفس الرصيد بينما يأتي اشبيلية في المركز السابع برصيد 55 نقطة متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن خيتافي ويملك أفضلية في المواجهات المباشرة عن الفريق القادم من مدريد.

وسيلتقي برشلونة البطل، برصيد 90 نقطة، خارج ملعبه مع ليفانتي غدا الأحد.