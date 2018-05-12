ريال مدريد يكتسح سيلتا فيغو بسداسية ويظل ثالثا في ترتيب الدوري الإسباني

اكتسح ريال مدريد ضيفه سيلتا فيغو، (6-0) في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

افتتح غاريث بيل أهداف المباراة في الدقيقتين 13 و30، وإيسكو في الدقيقة 32، ثم أشرف حكيمي في الدقيقة 52، وأضاف سيرجي جوميز الهدف الخامس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 74، فيما سجل توني كروس الهدف السادس في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 75 ويظل في المركز الثالث، فيما يتجمد رصيد سيلتا فيغو عند النقطة 46 في المركز الـ 13.

وفي مباراة أخرى، حسم أتلتيكو مدريد المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لينهي الموسم متفوقا على جاره ريال مدريد لأول مرة منذ أربع سنوات عقب فوزه 1-صفر على ملعب خيتافي، فيما ضمن فياريال التأهل مباشرة للدوري الأوروبي بفوزه 4-2 على ديبورتيفو لاكورونيا اليوم السبت.

تعادل ريال بيتيس 2-2 مع جاره إشبيلية في مباراة مثيرة ليضمن مقعدا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل إذ سينهي الموسم متفوقا على منافسه المحلي لأول مرة في خمسة مواسم رغم أن هذه النقطة ضمنت لإشبيلية المركز السابع وخوض الدور التمهيدي المؤهل للبطولة الأوروبية الثانية للأندية.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 78 نقطة متفوقا على ريال مدريد، لكن أتليتيكو يملك أفضلية في المواجهات المباشرة ما يعني أنه ضمن إنهاء الموسم متفوقا على ريال مدريد لأول مرة منذ فوزه باللقب في 2014.

ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 60 نقطة متفوقا عن ريال بيتس الذي يملك نفس الرصيد، بينما يأتي إشبيلية في المركز السابع برصيد 55 نقطة متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن خيتافي ويملك أفضلية في المواجهات المباشرة عن الفريق القادم من مدريد.

وسيلتقي برشلونة البطل، برصيد 90 نقطة، خارج ملعبه مع ليفانتي غدا الأحد.