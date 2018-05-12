لماذا لا تتحدث عائلة رونالدو عن ميسي في المنزل؟

أجرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية حوارًا مع دولوريس أفييرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي كانت برفقة ابنتها كاتيا وإيلما وتحدثوا عن علاقتهم بنجم ريال مدريد.

وأكدت كاتيا أفيرو أن كريستيانو والعائلة لا يتحدثون عن الأرجنتيني ليونيل ميسي في المنزل، وقالت: “لا نتحدث عن ميسي في المنزل، كريستيانو يعرف أنه حين يدخل من الخارج للداخل فهو محمي ولا حديث عن أي شيء يخص مجال كرة القدم”.

وأكدت والدة النجم البرتغالي أن ابنها لن يعتزل قريبًا، وقالت: “متى يعتزل؟ هو بالتأكيد ليس آلة، لكن لازال أمامه 3 أو 4 مواسم للعب”.

وأضافت: “حين يكون محتاجًا للدعم فإننا نتصل به دائمًا نقدم له الدعم لتكون أموره جيدة وصحيحة”.

وتتميز علاقة رونالدو بوالدته بكونه يرتبط بها بشكل كبير، وكانت دائمًا بجانبه في كل الأوقات الصعبة؛ لكنها قالت إنه لا يرغب في تعرضها لمواقف سيئة حين تكون في الملعب.

وقال جووريس أفييرو: “كريستيانو يعرف أني حين أكون في الملعب حساسيتي كبيرة نحوه، ويفضل أن أشاهد المباريات من التلفزيون حتى لا أتعرض للضغط، يقول لي: “أمي من الأفضل أن تبقي في المنزل، وتشاهدي اللقاءات في التلفزيون”.

وأكدت والدة النجم البرتغالي أنه يرغب دائمًا في أن يكون الأفضل والفوز بالألقاب برفقة فريقه، وهو لذلك يقاتل ويتدرب بشكل جيد”.