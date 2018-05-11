أتلتيكو مدريد يلجأ للمحكمة الرياضية لإلغاء إيقاف مدربه دييغو سيميوني

قرر فريق أتلتيكو مدريد اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي “كاس” للطعن في إيقاف مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني 4 لقاءات من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ورفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم طعن الفريق الإسباني وأبقت على عقوبة الإيقاف 4 لقاءات على خلفية مهاجمة المدرب الأرجنتيني للحكم خلال لقاء أرسنال برسم ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويأمل أتلتيكو مدريد في أن توقف المحكمة الرياضية تنفيذ القرار على الأقل ليكون المدرب جاهزًا لقيادة الفريق من دكة البدلاء خلال لقاء النهائي الأربعاء القادم أمام أولمبيك مارسيليا في مدينة ليون الفرنسية.

وفي الغالب حسب الصحافة الإسبانية سيغيب سيميوني عن دكة البدلاء لكون المحكمة الرياضية لن تحكم في القضية قبل الأربعاء القادم.