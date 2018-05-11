غريزمان صداع في رأس أتلتيكو مدريد قبل نهائي الدوري الأوروبي

قبل أيام على انطلاق مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي، أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي، يحاول نادي أتلتيكو مدريد صبّ تركيزه في هذه المواجهة المصيرية، في الوقت الذي تضج الأجواء المحيطة به بصخب كبير، حيث لا ينقطع الحديث عن مستقبل لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان.

وفتح أتلتيكو مدريد أبوابه الليلة الماضية للصحف ووسائل الإعلام للتحدث مع اللاعبين ومدرب الفريق، الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذين أجابوا على الأسئلة الخاصة بالتكهنات التي تحيط بالمهاجم الفرنسي، وشائعات انتقاله إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وكشف المدرب الأرجنتيني أنه يعزل نفسه عن جميع الأخبار التي لا علاقة لها بارتباطات الفريق الحالية، وقال: في رأسي يوجد خيتافي والنهائي، لا أستمع لشيء آخر، أرى غريزمان بحالة جيدة، يتدرب وينافس كما جرت العادة دائمًا.

وانتقل سيميوني سريعًا إلى الحديث عن نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والأهمية التي تمثلها لفريقه بعد هذا الموسم الصعب الذي مر به، وأضاف قائلًا: لم يكن موسمًا سهلًا، بعد الخروج من دوري الأبطال استعاد الفريق حيويته ونافس بشكل جيد للغاية حتى الآن، لقد وصلنا والكلمات الآن لا تهم كثيرًا، سنواجه فريقًا يعمل مدربه بشكل جيد جدًا ونهائي على الأرجح سيشهد صراعًا كبيرًا.

وأعرب سيميوني عن شعوره بالأسى لغيابه عن حضور المباراة النهائية للدوري الأوروبي، من على مقعد المدير الفني بسبب العقوبة المفروضة عليه، واصفًا هذا الأمر بـ «المحزن والقبيح».

ورغم ذلك، أكد المدرب الأرجنتيني أنه يشعر بحماس كبير وفرحة وشغف هائلين قبل هذه المباراة المرتقبة، وأن كل شيء ينبئ بأنه سيكون نهائي جيد للغاية أمام فريق يشبه فريقه في النواحي الفنية ويتميز بتقارب خطوطه.

وشهد اللقاء الصحفي الكبير، الذي عقد داخل ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، معقل أتلتيكو مدريد، الكثير من الأسئلة عن مصير غريزمان وانتقاله إلى برشلونة.

وأصر جميع اللاعبين الذين حضروا المؤتمر الصحفي، على أن غريزمان يصب تركيزه في المباراة النهائية ولا يفكر في رحيله المحتمل.

وقال اللاعب ساؤول نيغويز متحدثاً عن غريزمان: في كل مرة يرتدي فيها قميص أتلتيكو يقدم كل ما لديه، وهذا ما نطلبه منه كزملاء له، وهذا ما يهمنا بشكل أكبر من أي شيء آخر.

واتفق جابي مارتينيز، قائد الفريق المدريدي، مع ما قاله ساؤول، حيث أضاف: مسؤوليتنا الوحيدة أن يؤدي بشكل جيد مع هذه المجموعة ونشعر بالهدوء بفضل ما يقوم به حاليًا، نحن نصب تركيزنا في النهائي وسنرى بعد ذلك إلى ماذا سيؤول مستقبله.

وأدلى اللاعب الإسباني دييغو كوستا الذي عاد إلى أتلتيكو مرة أخرى هذا الموسم، بعد أن رحل عن صفوف تشيلسي الإنجليزي، برأيه في هذا الموضوع أيضًا، حيث قال: لقد تمكنت من العودة وهذا من حسن الطالع، ولكن غريزمان يعرف أنه بعد اتخاذ قرار الرحيل لا توجد فرصة للعودة إلى الوراء.

وأضاف: لقد رحلت وأنا أشعر بالسعادة ولكن الآن لن أقول ما يتعين عليه أن يفعله، هو يدرك أهميته بالنسبة لنا وأننا نرغب في تواجده هنا، ولكن هو من عليه أن يتخذ القرار مع عائلته، أراه يتحلى بالتركيز للفوز بهذا اللقب.

وثارت العديد من الشائعات حول رحيل اللاعب الفرنسي إلى برشلونة خلال الساعات الأخيرة، بعد أن اعترف رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، باهتمامه بضم غريزمان، وبعدما اعترف لويس سواريز، مهاجم برشلونة، مؤخرًا بأن صفقة انتقال لاعب أتلتيكو مدريد في طريقها للحسم.

وأثارت هذه التصريحات غضب وحنق أتلتيكو مدريد الذي أصدر بيانًا أعرب فيه عن استيائه من إعلان برشلونة عبر وسائل الإعلام اهتمامه بالتعاقد مع أحد اللاعبين، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض مباراة نهائية مهمة للغاية.