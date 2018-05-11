نادي برشلونة يتطلع للمزيد من الأرقام القياسية

يتطلع نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، لمواصلة مشواره في البطولة بدون هزيمة، عندما يواجه مضيفه ليفانتي، الأحد المقبل، في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري.

وبينما تعتبر مواجهة برشلونة لفريق ليفانتي، الذي يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب، ليست عقبة كبيرة، إلا أن الفريق المضيف يقدم مستوى جيدًا في الفترة الأخيرة، إذ حقق الفوز في آخر أربع مباريات.

وكان مدرب فريق الرديف في ليفانتي، باكو لوبيز، قد تم تعيينه لقيادة الفريق الأول في مارس (آذار) الماضي، وتحت قيادته حصد ليفانتي 22 نقطة من تسع مباريات، وتعرض لهزيمة واحدة.

وقاد لوبيز فريق ليفانتي للفوز على إشبيلية وأتلتيك بلباو، ويسعى لإزعاج عملاق كاتالونيا لمواصلة ترك بصمته.

ولكن، يعتزم فريق برشلونة مواصلة مشواره؛ ليكون أول فريق في إسبانيا ينهي الموسم بدون هزيمة في 38 مباراة.

ومع حسم فريق برشلونة لقب الدوري، وهبوط فرق ديبورتيفو لاكورونا ولاس بالماس وملقه، أصبحت المنافسة محصورة على الفرق التي ستحتل المراكز المؤهلة للعب في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

وحسم فريق ريال بيتيس، صاحب المركز الخامس، اللعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وسيتطلع فريق إشبيلية، صاحب المركز السابع، أن يحسم مشاركته أيضًا، عندما يلتقي معه، غدًا السبت.

ويسعى فريق إشبيلية لاصطياد عصفورين برمية واحدة عندما يتوجه لملعب بينتو فيامارين، حيث يتطلع للفوز بمباراة الديربي واحتمالية حسم تأهله للمشاركة في الدوري الأوروبي.

ويلتقي فريق فياريال، صاحب المركز السادس، مع ديبورتيفو، والفوز سيضمن للفريق المشاركة في الدوري الأوروبي، بينما يملك خيتافي، صاحب المركز الثامن، الفرصة للحاق بإشبيليه إذا تمكن بيتيس من التغلب عليه.

ولكن خيتافي، سيكون على موعد مع مباراة صعبة أمام أتلتيكو مدريد، الذي يتطلع للحفاظ على المركز الثاني؛ ليظل متفوقًا على جاره ريال مدريد.

وخسر الريال أمام إشبيلية 2-3 يوم الأربعاء الماضي، ويلتقي مع سلتا فيغو، الأحد، ولكن يبدو أن تفكير الريال منصب على نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في 26 مايو (أيار) المقبل، أمام ليفربول.