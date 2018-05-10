نادي برشلونة يحيي ذكرى مولد نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا

أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه سيخوض مباراة ودية أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في جوهانسبرغ في 16 مايو أيار، في إطار الاحتفالات بمرور 100 عام على مولد نيلسون مانديلا.

وستقام المباراة في استاد (إف.إن.بي)، الذي كان يعرف سابقًا باسم سوكر سيتي، حيث أحرزت إسبانيا هناك لقب كأس العالم 2010، بتشكيلة ضمت ثلاثي برشلونة: جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا صاحب هدف الفوز 1-صفر على هولندا في النهائي.

وقال برشلونة في بيان بموقعه: “عبّر برشلونة باستمرار عن إعجابه بنيلسون مانديلا، وهو أحد أعظم الشخصيات في القرن العشرين، والذي بعد 27 عامًا من السجن أصبح أول رئيس ديمقراطي منتخب في جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد التمييز في الفترة بين 1994 و1999”.

وولد مانديلا في 18 يوليو تموز 1918.

وستقام المباراة الودية بين آخر مباراتين لبرشلونة في الدوري الإسباني، إذ يواجه ليفانتي يوم 13 ماي، و بينما يختتم مشواره أمام ريال سوسيداد في 20 مايو أيار.

وأحرز فريق إرنستو فالفيردي لقب الدوري للمرة 25 يوم 29 أبريل نيسان، وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا في 21 أبريل نيسان الماضي، ويتطلع إلى أن يصبح أول فريق منذ 1933 يستكمل دوري الأضواء في إسبانيا دون خسارة أي لقاء.