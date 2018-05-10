غاريث بيل نجم الكاميرا الخفية في أحد متاحف مدريد (فيديو)

ظهر النجم الويلزي غاريث بيل في صورة تمثال شمع إلى جوار كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد وزميله في النادي الملكي، وأندريس إنييستا، قائد برشلونة.

لكن ظهور بيل لم يكن عاديًا، إذ ظهر بطبيعته إلى جوار تماثيل شمع حقيقية في متحف بمدريد، في حين توسط النجم الويلزي هذه التماثيل وعند لحظة معينة يصرخ في ضيوف المتحف ويثير في نفوسهم الرعب.

وشارك بيل في برنامج تلفزيوني بريطاني بظهوره بهيئته الطبيعية في متحف دي سيرا بمدريد إلى جوار نجوم كبار، وقد تلقى تعليمات من مخرج البرنامج بما يقوله والتوقيت الذي يكشف فيه عن شخصيته الحقيقية بالصراخ في وجه من يقترب منه.

وبات ما فعله الدولي الويلزي على غرار برامج “الكاميرا الخفية” المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث تخفى ولكن في هيئة تمثال شمعي.