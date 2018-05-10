إلى ريال مدريد.. والد نيمار بدأ خطة رحيل نجله عن باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن والد نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان، طلب من وكيل اللاعبين الشهير بيني زهافي إعادة نجله إلى سوق الانتقالات هذا الصيف.

ووفقاً لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية ، فقد أخبر نيمار الأب زهافي بضرورة رحيل نجله عن باريس سان جيرمان رغم ما يظهره مهاجم برشلونة السابق من التزام مع النادي الباريسي من خلال حضور نهائي كأس فرنسا لكن يبدو أن القصة الحقيقية مختفلة.

وكشفت الصحيفة ذاتها أن والد نيمار سافر إلى باريس من البرازيل في الـ 24 من أبريل/ نيسان الماضي للحديث مع زهافي وكيل الأعمال الإسرائيلي المؤثر الذي كان سببًا رئيسًا في انتقال اللاعب من برشلونة إلى سان جيرمان الصيف الماضي.

وقال شخص قريب من نيمار للصحيفة، إن هدف لقاء والد نيمار وزهافي هو مطالبته بإيجاد ناد جديد لنجله الصيف الحالي.

وقال المصدر “طلب (والد نيمار) منه أن يفتح الباب أمام أكبر أندية في أوروبا” وريال مدريد وفقًا لنفس التقارير هو النادي الأكثر وضوحًا لتحقيق الهدف.

ورغم ذلك لم يتم استبعاد أن يكون والد نيمار يتبع هذه الخطة في محاولة منه للضغط على باريس سان جيرمان لزيادة راتب نجله، حيث يضغط بالعروض الخارجية لتحقيق مكاسب داخلية.

وصرح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في وقت سابق بأن النادي الملكي أنسب مكان يمكن أن يتألق فيه نيمار ويحقق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ولا يشعر الدولي البرازيلي البالغ عمره 26 عامًا براحة في صفوف باريس سان جيرمان ويشعر أن قراره خاطئ خاصة بعد خروج الفريق مبكرًا من دوري أبطال أوروبا وابتعاده عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم.