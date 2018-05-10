تحديد موعد مباراتي السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد مباراتي السوبر الإسباني، بين نادي برشلونة ومنافسه إشبيلية.

وتجمع كأس السوبر الإسباني بين بطل الدوري الإسباني وبطل كأس إسبانيا، لكن حال نجاح فريق واحد في التتويج بالبطولتين فإن المسابقة تجمع بطل الدوري مع وصيف الكأس، وهو ما ينطبق على الموسم الحالي.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن الموسم الكروي الإسباني سيبدأ يوم 11 أغسطس المقبل، بمباراة ذهاب السوبر المحلي على ملعب إشبيلية (رامون سانشيز بيزخوان)، على أن يبدأ الدوري الإسباني يوم 18 أو 19 من الشهر ذاته.

وأضافت الصحيفة، أن مباراة الإياب تقام بعد 3 أيام من مباراة الذهاب على ملعب كامب نو يوم 14 أغسطس.

وأوضحت الصحيفة، أن السوبر الأوروبي يقام يوم 15 أغسطس، ومن الممكن أن يجمع قطبي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إذا فازا بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على الترتيب هذا الشهر.

وريال مدريد هو بطل السوبر الإسباني الموسم الماضي بفوزه 2/1 على برشلونة بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وهو بطل السوبر الأوروبي أيضًا بفوزه 2/1 على مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويلعب صاحب المركز السابع في الدوري الإسباني الدورين الثاني والثالث ولقاءً فاصلًا للتأهل لدور المجموعات في الدوري الأوروبي، حال اجتياز المراحل بنجاح وهو إنجاز متوقع من فريق بحجم إشبيلية لكن مواعيد الأدوار الأولى في الدوري الأوروبي تهدد كأس السوبر الإسباني.

فالدور الثاني والثالث والدور التأهيلي لدور المجموعات تجرى في التواريخ التالية 26 يوليو و2 و9 و16 و23 و30 أغسطس، ما يفرض على الاتحاد الإسباني لكرة القدم تغيير نظام كأس السوبر الإسباني.

وفي شهر أغسطس لم يتبق أمام الاتحاد الإسباني سوى موعد وحيد هو يوم 12 من الشهر ليجرس خلاله لقاءًا وحيدًا لتحديد بطل كأس السوبر.

فهل يغير الاتحاد الإسباني لكرة القدم نظام أولى مسابقاته في الموسم رغم حقوق النقل التلفزيوني؟