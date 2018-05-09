رئيس بايرن ميونخ يغلق ملف رحيل ليفاندوفسكي

أكد كارل هاينز رومينيغه رئيس بايرن ميونخ الألماني أن البولندي روبيرت ليفاندوفسكي سيلعب الموسم القادم في الفريق الألماني خلافًا للشائعات التي تحدثت عن رحيله نحو ريال مدريد الصيف القادم.

وجاءت تصريحات رئيس بايرن ميونخ لصحيفة ” بيلد ” الألمانية ليتحدث أيضًا عن مستقبل الهولندي أريين روبن والذي ينتهي عقده الصيف القادم، لكن رومينيعه قال :” روبن ما زال لاعبًا في صفوف الفريق ونعرفه جيدًا وعلينا أن نصبر حتى نصل معه لاتفاق .”

وعرض الفريق البافاري على نجميه المخضرمين روبن وريبيري عقدًا لمدة موسم وقبل الفرنسي العرض فيما زال الهولندي لم يحدد موقفه.

وقال رئيس بايرن ميونخ حول ليفاندوفسكي :” نحن محظوظين بتواجد ليفاندوفسكي في الفريق وهو يملك عقدًا طويل الأمد لسنا قلقين من وضعيته ومتأكدين أنه سيلعب الموسم القادم معنا .”

وأحدث ليفاندوفسكي مشكلة مع المدرب المخضرم يوب هاينكس حيث رفض قراره بالتغيير أمام كولن لرغبته في تسجيل مزيد من الأهداف، لكن المدرب رد عليه بقسوة مؤكدًا أنه صاحب القرار .

وانتقد المدافع الدولي الألماني جيروم بواتينغ سلوك زميله المهاجم البولندي مؤكدًا أن قرارات يوب هاينكس يجب أن تحترم وأن على ليفاندوفسكي أن يتصرف بطريقة مختلفة.