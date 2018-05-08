نادي برشلونة على وشك ضم غريزمان رغم نفي أتلتيكو مدريد

زادت التكهنات بشأن اقتراب نادي برشلونة من دفع الشرط الجزائي، في عقد أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، لضم اللاعب الفرنسي لصفوف النادي الكتالوني الصيف الحالي.

وما زاد هذه التكهنات رفض إنريكي سيريزو رئيس النادي المدريدي التعليق على مستقبل غريزمان، عقب اجتماعه معه يوم الثلاثاء في أحد المطاعم في العاصمة الإسبانية.

وقال سيريزو في تصريحات عقب الاجتماع مع غريزمان لبرنامج “غزلازو ديل غول” التلفزيوني “ببساطة غريزمان لاعب في أتلتيكو مدريد لا أستطيع أن أقول أي شيء آخر”.

واجتمع سيريزو مع غريزمان في محاولة منه لإقناع الدولي الفرنسي بالبقاء في النادي ورفض العروض التي يمتلكها، وأبرزها بالطبع برشلونة الذي يستعد لدفع مئة مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ونفى رئيس أتلتيكو مقابلة غريزمان قائلًا : “لقد تناولت الطعام مع أحد الأصدقاء المقربين ليس اسمه أنطوان أو غريزمان، وتحدثنا عن فيلم وليس عن كرة القدم”.

ورغم التأكيد على أن غريزمان كان في المطعم مع رئيس النادي إلا أن سيريزو قال “لم أر أنطوان هناك، هل كان أنطوان هناك؟ حسنًا ، كنت أود أن أعلم أنه هناك لأتحدث معه”.

وبالنسبة لاهتمام جوسيب ماريا بارتومو رئيس برشلونة بضم غريزمان، قال رئيس أتلتيكو: “سأقول شيئًا واحدًا هو أن أنطوان غريزمان لاعب في أتلتيكو مدريد، هل تفهمني؟ ثم ليس هناك شيء آخر يمكنني قوله. لا أستطيع أن أخبرك بأي شيء لأنني لا أعرف أي شيء آخر”.

وتفاوض مانشستر يونايتد الصيف الماضي مع غريزمان لكن اللاعب فضل البقاء مع ناديه لعام اخر، نظرًا للعقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي (الفيفا) على أتلتيكو بعدم تسجيل تعاقدات جديدة خلال الصيف الماضي.