ما هي خيارات أتلتيكو مدريد لتعويض رحيل غريزمان المتوقع نحو نادي برشلونة؟

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان، والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، أصبحا ضمن خيارات أتلتيكو مدريد لتعويض رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان نحو برشلونة الصيف المقبل.

وحسب ” El Larguero” فأنخل دي ماريا تم عرضه على أتلتيكو مدريد كصفقة محتملة الصيف القادم ويبدو أن المدرب دييغو سيميوني متحمس للتعاقد مع مواطنه الذي يعتبره من أفضل اللاعبين الأرجنتينيين حاليًا في أوروبا.

وسبق لسميوني أن حاول الاقتراب من مواطنه بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2014 وأشاد بمؤهلاته علنيا لكن فريق مانشستر يونايتد دفع مبلغًا فاق 70 مليون يورو لضمه من ريال مدريد.

ويحاول أتلتيكو مدريد إقناع نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان بالبقاء أو على الأقل الإبقاء على الشرط الجزائي الحالي البالغ 200 مليون يورو ليتمكن من المطالبة بمبلغ يفوق 100 مليون يورو للتخلي عنه.

وسيتقلص الشرط الجزائي في عقد غريزمان ل100 مليون يورو في شهر حزيران / يونيو القادم ، وتشير تقارير إعلامية لرغبة برشلونة في دفعه كما أن فريقه السابق ريال سوسيداد يملك 20% من صفقة انتقاله.

ويسعى دييغو سيميوني للبحث عن عناصر جديدة في الصيف في حال مغادرة غريزمان ويأمل أيضًا في جلب المهاجم إيدينسون كافاني من باريس سان جيرمان مستفيدا من خلافاته مع نيمار وتقدمه في السن مما يجعل ثمنه في السوق أقل من 100 مليون يورو.

كما يضع أتلتيكو مدريد المهاجم جيرارد مورينو لاعب إسبانيول ضمن الخيارات لتعزيز صفوفه الصيف المقبل.

وسيغادر الفريق المخضرم فيرناندو توريس بعد نهاية عقده كما أن من المحتمل أن يغادر الفرنسي كيفن غاميرو الفريق بحثًا عن فريق يمنحه الرسمية والثقة.