فالفيردي: نرغب في فوز ميسي بالحذاء الذهبي

قال أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه يرغب في فوز لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي للموسم الحالي.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أكد فالفيردي “بكل تأكيد نحب رؤية لاعبي فريقنا يفوزون بالألقاب الجماعية والفردية، لذلك، نريد فوز ميسي بالحذاء الذّهبي”.

ويتنافس ميسي على جائزة الحذاء الذهبي في الدوريات الأوروبية، إذ يتصدر الترتيب برصيد 33 هدفًا، بفارق هدفين عن مطارده المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي.

وأوضح فالفيردي “هنا في برشلونة، نسعى إلى الفوز بكل شيء، عانينا من الكثير من الصعوبات بداية الموسم، وخلال مباراة روما الإيطالي حدث الانهيار، لكن رغم ذلك، أنا أعتبر الموسم ناجحًا”.

وأشار مدرب برشلونة “رحيل لاعب بحجم أندريس انييستا يجب تغطيته، رغم كونه لاعبًا لا يعوض، لكن هناك بعض اللاعبين في الفريق القادرين على التواجد بمكانه”.

وتابع فالفيردي تصريحاته قائلًا “لا أعلم ما الذي أسفر عنه الاجتماع، بين سيريزو رئيس أتليتكو مدريد ولاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان، إنه لاعب عظيم، لكن من باب الاحترام، أنا لا أتكلم عن لاعبي الفرق الأخرى”.

واختتم فالفيردي تصريحاته بالقول “نحب بلوغ المباريات الأخيرة وكل الأمور على ما يرام، نسعى الآن إلى الحفاظ على سلسلة الفوز وعدم الاستسلام”.

ويستضيف برشلونة غدًا الأربعاء نظيره فياريال في لقاء مؤجل بالجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإسباني (الليغا).

وتوّج الفريق الكتالوني منذ جولات بلقب الموسم الحالي، ويتصدر الترتيب حاليًا برصيد 87 نقطة، ويسعى إلى إنهاء “الليغا” بدون هزائم.