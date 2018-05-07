صراع الحذاء الذهبي.. ميسي يستغل توقف ماكينة محمد صلاح التهديفية ويوسع الفارق في الصدارة

استغل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، تعطل ماكينة الدولي المصري محمد صلاح، التهديفية مع ليفربول، ليوسع الفارق في الصدارة بعد هدفه في شباك ريال مدريد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم الأحد، ليرفع رصيده التهديفي إلى 33 هدفًا في الليغا الإسبانية.

وتسبب هدف ميسي، في اشتعال الصراع على صدارة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى لصالح نجم برشلونة، وذلك على حساب صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 31 هدفًا، ليصبح الفارق بينهما هدفين في سباق الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي.

وفشل صاحب الـ25 عامًا في التسجيل خلال مباراة ليفربول مع تشيلسي، أمس، وذلك للمواجهة الثانية على التوالي، بعدما فشل في إحراز أهداف خلال مواجهة ستوك سيتي، الأسبوع الماضي.

وأصبح لاعب البلوغرانا بعيدًا في صدارة الهدافين بفارق هدفين عن صلاح، بينما يحل روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، في المرتبة الثالثة بعدما سجل 29 هدفًا مع الفريق البافاري، شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو لم يشارك مع فريقه هذا الأسبوع؛ بسبب الإصابة، لكنه يحتل المركز الثالث بـ58 نقطة (29 هدفًا) رفقة رصيد ليفاندوفسكي.

أما المركز الخامس فيحتله إدينسون كافاني هداف باريس سان جيرمان الذي هز شباك أميان ليرفع رصيده إلى 28 هدفًا و56 نقطة، رفقة مارو إيكاردي مهاجم إنتر صاحب الرصيد نفسه.

ويتواجد هاري كين مهاجم توتنهام في المركز السابع برصيد 27 هدفًا، ويليه كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد برصيد 25 هدفًا و50 نقطة.

أما لويس سواريز نجم برشلونة وجوناس مهاجم بنفيكا فيحتلان المركز التاسع بأهدافهما الـ24 (48 نقطة).

قواعد الاتحاد الأوروبي بخصوص جائزة الحذاء الذهبي كالتالي:

الهدف في الدوريات الخمسة الكبرى بنقطتين وهم: الإسباني والإنجليزي، والإيطالي، والألماني والفرنسي.

ثم نقطة ونصف للدوريات الأقل (من المركز السادس للمركز الـ21، وفقًا لتصنيف الدوريات من قبل الاتحاد الأوروبي)، ثم نقطة للدوريات الأدنى.

وفيما يلي قائمة الـ10 الأوائل في صراع الحذاء الذهبي:

ميسي – برشلونة – 66 نقطة – 33 هدفًا – 34 مباراة.

محمد صلاح – ليفربول – 62 نقطة – 31 هدفًا – 35 مباراة.

إيموبيلي – لاتسيو – 58 نقطة – 29 هدفًا – 31 مباراة.

ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ – 58 نقطة – 29 هدفًا – 29 مباراة.

كافاني – باريس سان جيرمان – 56 نقطة – 28 هدفًا – 31 مباراة.

إيكاري – إنتر – 56 نقطة – 28 هدفًا – 30 مباراة

هاري كين – توتنهام – 54 نقطة – 27 هدفًا – 33 مباراة.

رونالدو – ريال مدريد – 50 نقطة – 25 هدفًا – 26 مباراة

سواريز – برشلونة – 48 نقطة – 24 هدفًا – 31 مباراة.

جوناس – بنفيكا – 48 نقطة – 32 هدفًا – 28 مباراة.