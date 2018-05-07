هل وجه ميسي عبارات مسيئة لحكم مباراة برشلونة وريال مدريد؟

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجه سبابًا لحكم الكلاسيكو، هيرنانديز، في الفترة ما بين شوطي المباراة دون أي ردة فعل من الحكم، مما دفع سيرجيو راموس لاتهام برشلونة للضغط على الحكم.

وحسب صحيفة “كوروسول ديبورتيفو”، فإن ميسي قال للحكم: “أنت مقرف، لا بأس أن تمنحهم أشياء غير صحيحة لقد فزنا بالدوري أنت قذر”.

وقال راموس بعد اللقاء: “لا أعرف إن كانت الكاميرات سجلت ما وقع في ممر غرف الملابس، لكن برشلونة مارسوا ضغوطات على الحكم في الفترة ما بين الشوطين”.

وحسب خبراء تحكيم، فإن كان ميسي قد نطق فعلاً بتلك الكلمات في وجه الحكم فإنه كان يستحق أن لا يلعب الشوط الثاني، وأن يطرد لكونه حصل على إنذار وكان على الحكم هيرنانديز أن يمنحه إنذارًا ثانيًا على أقل تقدير.

كما رد ناتشو بقوة على بيكيه في ممر غرف الملابس حين احتج على الطرد، وقال له: “كفى من الاحتجاج فقد طردنا 17 مرة من قبل الحكام في الكلاسيكو”.

من جهة أخرى، انتظر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ممر غرف الملابس النجم أندرياس إنييستا وعانقه بقوة كوداع لكونه لعب اللقاء الأخير في الكلاسيكو قبل الرحيل الصيف المقبل إلى الدوري الصيني.

أرقام الكلاسيكو

وانتهى لقاء الكلاسيكو بالتعادل 2-2 في إطار الجولة 36 من الدوري الإسباني، ولم يؤثر على ترتيب الفريقين حيث فاز برشلونة بلقب الدوري قبل اللقاء وحافظ ريال مدريد على مركزه الثالث وتأهل رسميًا لدوري أبطال أوروبا.

وشهد اللقاء عدة أرقام نستعرضها:

401 هدف لريال مدريد في الكلاسيكو

تجاوز ريال مدريد حاجز 400 هدف في الكلاسيكو بهدفين في مرمى برشلونة، وكان رونالدو صاحب الهدف رقم 400، بينما بلغ رصيد برشلونة 389 هدفًا.

رونالدو يعادل دي ستيفانو وميسي يواصل صدارة ترتيب الهدافين

سجل النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا لكل منهما في اللقاء ليواصل ميسي صدارة ترتيب هدافي الكلاسيكو برصيد 26 هدفًا مقابل 18 هدفًا لرونالدو الذي التحق بالصف الثاني وعادل أهداف الراحل دي ستيفانو.

وحافظ رونالدو على ريادته للأهداف في الكامب نو برصيد 12 هدفًا مقابل 11 لميسي، فيما في سانتياغو بيرنابيو يتفوق الأرجنتيني بـ15 هدفًا مقابل 5 للنجم البرتغالي الذي يبقى الوحيد الذي سجل في ملعب محايد في ميستايا معقل فريق فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 2011.

زيدان يعادل رقم مينوز

عادل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رقم أسطورة التدريب في ريال مدريد ميغيل مينوز حيث لم يخسر الكلاسيكو الرابع على التوالي في الكامب نو وحقق فوزين وتعادلين.

BBC يتجنب الهزيمة للمرة الثانية في الكلاسيكو

في حضور رونالدو وغاريث بيل وكريم بنزيما لعب ريال مدريد 6 لقاءات كلاسيكو، لكن حظ الثلاثي سيئ حيث خسروا 4 مرات وفازوا في لقاء وحيد وتعادلوا هذه المرة.

أول طرد لبرشلونة في 90 دقيقة منذ 2012

تلقى سيرجيو روبيرتو طردًا مباشرًا في نهاية الشوط الأول من الكلاسيكو لينهي 6 سنوات تقريبًا لم يتلق خلاله فريقه بطاقة حمراء في مواجهات الفريقين علمًا أن الحارس فيكتور فالديز طرد في 2013 لكن بعد نهاية اللقاء لاحتجاجه على الحكم.

وما بين طرد أدريانو في كلاسيكو إياب السوبر الإسباني 2012 وطرد روبيرتو في كلاسيكو الأمس تلقى ريال مدريد 6 بطاقات حمراء، 4 منها لراموس وواحدة لإيسكو وواحدة لكريستيانو رونالدو.