صحيفة كتالونية: أندية قطرية وأمريكية تغازل إنييستا

كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية اليوم الثلاثاء، أن أندريس إنييستا قائد نادي برشلونة الإسباني، تلقى مجموعة من العروض من أندية قطرية وأمريكية للعب ضمن صفوفهما بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أنه بخلاف العروض التي تلقاها من أندية صينية ويابانية وأسترالية، فهناك عروض من أندية قطرية وأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنييستا سيحدد وجهته في الموسم المقبل خلال الأيام القليلة القادمة.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية الأندية التي تقدمت بعروض للتعاقد مع القائد الإسباني إنييستا.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن إنييستا (33 عامًا) رحيله رسميًا عن برشلونة الإسباني نهاية الموسم الحالي، بعدما لعب بقميص الفريق الكتالوني 669 مباراة على مدار 16 موسمًا.

ويعد إنييستا اللاعب الثاني الأكثر مشاركة في تاريخ النادي، خلف زميله السابق في خط الوسط، تشافي هيرنانديز، الذي يخوض تجربة احترافية في السد القطري.