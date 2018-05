سيرجيو راموس يحتفي بآخر قميص لإنييستا في الكلاسيكو (صورة)

كشف سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، احترامه لمواطنه آندريس إنييستا قائد برشلونة، بعد أن لعب الأخير آخر كلاسيكو، أمس الأحد، في الدوري الإسباني.

وأعلن إنييستا (33 عامًا) نهاية مسيرته مع برشلونة في ختام الموسم الحالي، ما يعني أن مباراة أمس في الكلاسيكو هي الأخيرة له أمام ريال مدريد مع الفريق الكتالوني.

وحصل راموس على قميص إنييستا الذي لعب به آخر الكلاسيكو، وانتهى بالتعادل 2/2.

ونشر راموس (32 عامًا) قميص إنييستا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلّق: “بغض النظر عمّا حدث في أرض الملعب، سأتذكر هذا الكلاسيكو باسم كلاسيكو إنييستا، سوف نفتقدك يا صديقي”.

ووقّع إنييستا على القميص وكتب عليه: “أن يحصل راموس على قميصي فهذا أمر مميز، إنها لحظات كثيرة معه ومع بقية ًالخصوم شكرًا لك، وأتمنى لك حظًا جيدًا”.

في سياق متصل، أكد فريق شونغيكنغ ليفان الصيني أنه لم يتعاقد بعد مع إنييستا لكنه سيواصل التعاون معه في مجالات أخرى.

وأكد الفريق الصيني أنه يحترم قرارات الاتحاد الصيني في مجال الإنفاق على التعاقدات ولذلك لن يوقع مع النجم الإسباني وسيواصل تعميق تعاونه معه في مجالات أخرى.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن إنييستا قد يرحل إلى اليابان للعب في فيسيل كوبه أحد الفرق اليابانية التي تلعب في الدوري الياباني الممتاز ويملكه مالك شركة “رايكتن” التي يضع برشلونة اسمها على قميصه.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night’s will be remembered as Iniesta’s Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 7, 2018