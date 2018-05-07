صحيفة: آرسنال سيصرف النظر عن التعاقد مع لويس إنريكي

يبدو أن المدرب الإسباني لويس إنريكي يبتعد عن قيادة نادي آرسنال الإنجليزي الموسم المقبل، وخلافة الفرنسي آرسين فينغر.

وأعلن آرسين فينغر أنه سيستقيل من منصبه نهاية الموسم المقبل بعد ما يقرب من 22 عامًا مع الغانرز.

وكان لويس إنريكي من أبرز المرشحين لخلافة فينغر في آرسنال، لكن صحيفة “ميرور” قال إن إدارة الغانرز قد تصرف النظر عنه خاصة مع اشتراطه الحصول على 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وإنريكي (47 عامًا) بلا فريق منذ نهاية عقده مع برشلونة الصيف الماضي.

وخلال 3 مواسم مع برشلونة قاد إنريكي الفريق الكتالوني للتتويج بلقب الدوري الإسباني مرتين، إضافة إلى 3 ألقاب في كأس إسبانيا، ولقب في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن ماسيمليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس ضمن قائمة المرشحين لخلافة فينغر، مشيرة إلى أن المدرب الإيطالي خبير وداهية في الجانب التكتيكي والخططي.

وأشارت أيضًا إلى أن آرسنال يسعى إلى تعيين مدرب قبل بداية بطولة كأس العالم، لكنه ليس في عجلة من أمره لأن الإدارة تريد التحدث إلى جميع المرشحين.

ومن المعروف أن إيفان غازيديس، المدير التنفيذي لنادي آرسنال، يحبذ فكرة وجود مدرب شاب مثل باتريك فييرا، ومايكل أرتيتا، وجوليان ناغلسمان.