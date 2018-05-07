فينغر يتخيل حياته كمشجع لآرسنال: يمكنني الآن الصراخ في وجه المدرب

قال آرسين فينغر، يوم الأحد، إنه بعد رحيله عن تدريب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في غضون أسبوع سيستمتع بحياته كمشجع للنادي الذي قاده طيله 22 عامًا وإمكانية الصراخ في وجه خليفته.

ومزح المدرب الفرنسي، عقب الفوز الكبير لفريقه 5-صفر على ضيفه بيرنلي في آخر مبارياته بالدوري على ملعبه، أمس الأحد،، بشأن ضغوط المهنة والانتقادات التي تعرض لها طوال مسيرته مع النادي من الجماهير ووسائل إعلام.

وقال: “أعتقد أني خضت 840 مباراة في الدوري الممتاز. هل تدرك ما يعني ذلك. كم عدد الليالي التي قضيتها دون نوم؟”.

وعقب التهرب من الرد على المزيد من الأسئلة بشأن الفريق الذي سيدربه بعد آرسنال، وما سيفعله في حياته بعد الرحيل عن النادي اللندني، تحدث المدرب الفرنسي عن الشعور الغريب الذي كان ينتابه كمدرب عندما يتم سؤاله باستمرار عن شعوره.

وقال فينغر: “تتعلم الانفصال عن ذاتك. لا تفكر فيما تشعر. بعد هذه المدة الطويلة في هذه المهنة يظل الناس يسألونك ‭‭’‬‬كيف تشعر؟‭‭ ‘‬‬

“تفكر وتقول لنفسك ‭‭’‬‬لماذا يسألونني هذا السؤال؟ لا أدري ما هو شعوري!‭‭’‬‬.

“يجب أن أتعلم إعادة التواصل مع ذاتي الآن، لأن لدي بعض الوقت لذلك”.

وبدا فينغر مرحبًا بفكر تحوله إلى مشجع للنادي، والجلوس في أحد مقاعد الاستاد في حال وجد الوقت لذلك.

وأضاف: “سأكون سعيدًا بالجلوس في الملعب، لكن ذلك يتوقف على عملي في مكان أخر أم لا أو وظيفتي حينها أو عدم انشغالي خلال مباراة آرسنال”.

وأضاف فينغر مازحًا: “لو منحتني تذكرة لحضور المباراة في الملعب.. هل تدرك مدى إيجابية هذا الأمر.. يمكنني حينها أن أصرخ في وجه المدرب القادم!”.