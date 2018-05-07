راموس يلمح للحاق بإنييستا إلى الدوري الصيني قريبًا

سيرحل أندريس إنييستا، قائد برشلونة، للعب في الدوري الصيني الممتاز بنهاية الموسم الحالي، إذ يتبقى له ثلاث مباريات مع النادي الكتالوني بعد خوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد في كامب نو، يوم الأحد.

لكن على الجانب الآخر، ألمح سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، إلى أنه قد يلحق بإنييستا إلى الصين في غضون سنوات قليلة.

وفي رده على سؤال عقب التعادل بهدفين لمثلهما مع برشلونة في الكلاسيكو، قال راموس مازحًا إنه قد ينتقل إلى الدوري الصيني الممتاز أيضًا.

وأمضى إنيستا (33 عامًا) كامل مسيرته في صفوف برشلونة، وهو وزميله الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي يملكان أكبر حصيلة من الألقاب على مدار تاريخ النادي برصيد 31 لقبًا لكل منهما.

وقال راموس مازحًا بعد المباراة: “ربما ألتقي مع إنييستا في الصين خلال سنوات قليلة”.

بطبيعة الحال، سئل راموس أيضًا عن التحكيم وقال، إنه ليس من مسؤولية اللاعبين الحديث عن الوقائع المثيرة للجدل خلال المباريات، موضحًا: “لهذا يوجد حكام لأنهم متخصصون. لعبنا مباراة جيدة. كنا نرغب في تحطيم سلسلة عدم خسارته (برشلونة) في الدوري لكنه كان إعدادًا جيدًا لنهائي أوروبا في كييف”.

وطُرد سيرجي روبرتو، مدافع برشلونة، ببطاقة حمراء مباشرة في نهاية الشوط الأول بعد احتكاك مع مارسيلو؛ ما أثار غضب لاعبي الفريق الكتالوني والجماهير بعدما أفلت قبلها بلحظات غاريث بيل مهاجم ريال دون عقاب عقب مخالفة عنيفة ضد صمويل أومتيتي.

وحرم مهاجم منتخب ويلز بعد ذلك برشلونة من الفوز حين سجل هدف التعادل الرائع قرب النهاية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأدت المشاحنات المستمرة داخل الملعب لأن يشهر الحكم أليخاندرو هرنانديز البطاقة الصفراء ثماني مرات بينها إنذاران لراموس، ولويس سواريز مهاجم برشلونة.