رئيس نادي برشلونة يتحدث عن.. عودة نيمار واستمرار فالفيردي ومفاوضات ضم غريزمان

كشف جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن رأيه في عودة البرازيلي نيمار لصفوف فريقه، وحقيقة مفاوضاته مع غريزمان، من أتلتيكو مدريد، في مقابلة إذاعية، صباح اليوم الاثنين.

نيمار

وقال بارتوميو: “نيمار لن يعود إلى برشلونة، هناك لاعبون يتم تصعيدهم من الفريق الرديف، والد نيمار قام بفتح قنوات اتصال مع ريال مدريد، هذا حقه، يمكنه فعل ما يريد، وحال انضمامه إلى الملكي سنلعب ضده”.

وعن التقارير التي تحدثت عن رحيل فالفيردي، المدير الفني للفريق، أشار: “المدرب مستمر في قيادة الفريق الموسم المقبل، نحن نرحب به، وهو أيضًا يرغب في البقاء معنا”.

غريزمان

واعترف رئيس نادي برشلونة الإسباني، بتحركه للتعاقد مع أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

وشدد: “لقد تقابلت مع وكيل أعمال غريزمان، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مثلما نجتمع مع وكلاء للاعبين آخرين”.

كما أشار رئيس نادي برشلونة، إلى أنه تحدث أيضًا مع إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، حول أمور أخرى، مشددًا على أن “الوقت غير مناسب للكشف عن أي تفاصيل”.

ولفت بارتوميو إلى أنه تقابل مع غريزمان خلال قضاء العطلة الصيفية العام الماضي، مؤكدًا “ولكن تصافحنا فقط”.

وحول إمكانية إعارة عثمان ديمبلي، حال التعاقد مع غريزمان، قال: ” الأمر غير مطروح، إنه لاعب للمستقبل”.

وأضاف: “أنه لاعب صغير ونحن نتوقع منه الكثير داخل النادي”.

وعن صامويل أومتيتي، أكد: “لديه عقد مع برشلونة، ونحن نتحدث معه حول التجديد ونحاول الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين”.

الممر الشرفي

وعلق بارتوميو على رفض ريال مدريد إقامة الممر الشرفي للاعبي البلوغرانا، أمس، قائلًا: “الممر الشرفي هو لافتة احترام من قبل اللاعبين تجاه بعضهم البعض، إذا فاز مدريد بالليغا كنا سنقيم له ممرًا شرفيًا”.

ووأوضح: “لا يوجد كلاسيكو دون نكهة أبدًا، صحيح أننا عانينا من طرد سيرجيو روبيرتو، ولكن في الشوط الثاني أثبتنا أننا نمتلك لاعبين عظماء”.

تقنية الفيديو

وطالب جوسيب بارتوميو بضرورة الاعتماد على تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، بعد الأخطاء الجدلية التي شهدها لقاء الكلاسيكو.

وقال بارتوميو: ” التحكيم صعب، لذلك طالبنا طوال السنوات الماضية بدخول التكنولوجيا لمساعدة الحكام”.

وأضاف: “أنا سعيد لأن تقنية الفيديو سيتم العمل بها في الموسم المقبل، إذ ستساعد على أن تكون النتيجة أكثر عدلًا”.

وتابع: “نريد أن يتم العمل بتقنية الفيديو في أقرب وقت ممكن، فأنا لا أراها معقدة، إذ سيكون ذلك واقعًا في الموسم المقبل”.