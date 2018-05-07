إداريو برشلونة ينظمون ممرًا شرفيًا للاعبين عقب الكلاسيكو.. وبيكيه يهين ريال مدريد (فيديو)

حرص إداريو نادي برشلونة على عمل ممر شرفي للاعبي الفريق عقب حسم لقب الدوري الإسباني للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، بعد التعادل مع ريال مدريد، مساء الأحد، في كلاسيكو الأرض.

وأظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جيرارد بيكيه، قائد برشلونة، وهو يتحدث للجمهور، قائلًا: “بما إنهم لا يريدون الوقوف في ممر شرفي لنا، أطلب من موظفي النادي أن يفعلوا ذلك، هذا أمر يفعله الرجال فقط”.

وحافظ برشلونة الإسباني على سجله الخالي من الهزيمة بعد تعادله 2-2 مع ريال مدريد على ملعب كامب نو مساء الأحد في المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني.

بيكه :

الممر الشرفي يفعله الرجال فقـــــــط pic.twitter.com/nX9YR9qDCG — ツ3FLnQe – ???????? (@3FInQe) May 7, 2018

وقال بيكيه للجماهير التي حضرت المباراة: “لأننا عائلة واحدة، وهم (ريال مدريد) رفضوا أن ينظموا لنا ممرًا شرفيًا، طلبت من طاقم فريقنا إقامة ممر شرفي لنا”.

وقام اللاعبون بعدها بمغادرة الملعب عبر الممر الشرفي، وسط احتفالات جماهير الفريق، الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في الليغا.

وسيتوجب على برشلونة تجنب الهزيمة أمام فياريال وليفانتي وريال سوسييداد، لتحقيق سابقة جديدة في الدوري الإسباني، تتمثل في إنهاء موسم كامل من دون أي هزيمة.