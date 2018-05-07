زيدان: إصابة كريستيانو رونالدو في الكاحل بسيطة

قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إنه لا يشعر بقلق كبير حيال إصابة كريستيانو رونالدو في الكاحل بعدما فشل المهاجم البرتغالي في استكمال الشوط الثاني في تعادل فريقه 2-2 مع الغريم التقليدي برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني، يوم الأحد.

ودهس جيرار بيكيه كاحل رونالدو أثناء تسجيل المهاجم البرتغالي هدف التعادل الأول لريال في الدقيقة الـ 15 وبدا أنه يواجه صعوبات في الركض في بقية الشوط الأول وشارك بدلًا منه ماركو أسينسيو مع بداية الشوط الثاني.

ويلعب ريال ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الـ26 من مايو/ آيار لكن زيدان قال إنه لا يعتقد أن رونالدو يواجه خطر الغياب عن المباراة التي ستقام في كييف.

وأبلغ زيدان مؤتمرًا صحفيًا: “إنه ليس على ما يرام الآن لكني أعتقد أنها لن تكون إصابة كبيرة، كانت حركة خاطئة فقط”.

وأضاف: “لا أستطيع تحديد المدة التي سيغيب فيها، سيخضع غدًا لفحص بالأشعة لكني أعتقد أنها ستكون إصابة بسيطة. لا نشعر بالقلق إزاء المباراة النهائية، سنكون جميعًا هناك”.