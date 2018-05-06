هل أفسد حكم مباراة برشلونة وريال مدريد متعة الكلاسيكو؟

شهد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد والذي انتهى بالتعادل 2-2 احتجاج الفريقين على أليخارندو هيرنانديز حكم المباراة في عدة حالات.

وكان الهدف الثاني لبرشلونة الذي سجله ميسي حسب خبير التحكيم في صحيفة ” أس” الإسبانية غير مشروع لكون سواريز ارتكب خطأ واضحًا على فاران أسقطه أرضًا في الدقيقة 52 .

وبعدها بدقيقتين احتسب الحكم تسللًا على الكرواتي راكيتش سجل منه سواريز الهدف الثالث وحسب الخبير التحكيمي للصحيفة فلم يكن هناك تسلل.

كما اعتبر الخبير أن مارسيليو كان يستحق ضربة جزاء بعد إسقاطه من طرف جوردي ألبا في الدقيقة 75 من اللقاء.

وشهدت المباراة عدة احتكاكات كان يجب على الحكم إشهار الكارت الأحمر مباشرة، وفق خبراء التحكيم، أبرزها للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ضرب راموس بدون كرة، والويلزي غاريث بيل الذي اعتدى من الخلف على صامويل أومتيتي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، كلاسيكو الأرض بين فريقي برشلونة وريال مدريد في ليلة وداع أندريس انييستا قائد الفريق الكتالوني الملقب بـ”الرسام”.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 87 نقطة في الصدارة، وظل محتفظًا بسجله خاليًا من الهزائم في البطولة هذا الموسم، متفوقًا بفارق 15 نقطة على الريال، الذي ظل في المركز الثالث.

وبتعادل اليوم، حافظ برشلونة على سجله الخالي من الهزائم في الموسم الحالي لـ”الليغا”.