مباراة تشيلسي وليفربول.. لماذا توقفت ماكينة أهداف محمد صلاح؟

تلقّى فريق ليفربول هزيمة مريرة على يد مضيفه تشيلسي بهدف نظيف مساء الأحد في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان العنوان الأبرز لهزيمة ليفربول هو توقف أهداف النجم المصري محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالي، في ظاهرة خطفت الأضواء، ولفتت أنظار عشاق الفرعون المصري وأيضًا الريدز.

ويستعرض موقع “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز أسباب توقف أهداف محمد صلاح:

تراجع بدني

ظهر بوضوح التراجع البدني في أداء محمد صلاح، والتأثر بضغوط نهاية الموسم، خاصة أن “صلاح” لعب عددًا كبيرًا وغير معتاد بالنسبة له خلال الموسم الحالي.

ولعب “صلاح” 50 مباراة مع ليفربول خلال الموسم الأول له مع الريدز، بخلاف المباريات الدولية مع منتخب مصر، وخاض في الموسم الماضي مع روما 41 مباراة وقبلها، 42 مباراة.

وأكد عبدالظاهر السقا مدافع منتخب مصر، والذي لعب لسنوات في الدوري التركي، لـ”إرم نيوز” أن صلاح تعرّض لضغط كبير على الصعيد البدني، خاصة أنه خاض عددًا وافرًا من المباريات.

وأضاف:”نلتمس العذر لصلاح في تراجعه، خاصة مع اقتراب منافسات بطولة كأس العالم، والبحث عن أداء مميز، والمشاركة في البطولة لأول مرة”.

رقابة لصيقة

مع تألق صلاح اللافت، ازداد الضغط الدفاعي على اللاعب والرقابة اللصيقة.

ويتميز الدوري الإنجليزي بالقوة البدنية، خاصة مع اللحظات الأخيرة من عمر الموسم الأمر الذي يجعل إيقاف صلاح مطلبًا مهمًا لأي فريق يواجه ليفربول.

حلم المونديال ودوري الأبطال

يخشى “صلاح” الغياب عن بطولة كأس العالم 2018 بعد أن قاد منتخب الفراعنة إلى التأهل إلى نهائيات المونديال.

ويلعب “صلاح” بنصف مجهوده بشكل واضح خوفًا من التعرض لأي إصابة، وهو ما يعرّضه للغياب عن حلمه الأكبر كأس العالم، وأيضًا الحلم المميز له وهو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

الانشغال بأمور خارج الملعب

عانى محمد صلاح مؤخرًا من الانشغال بأمور خارج المستطيل الأخضر، وهو ما أثّر على تركيزه بشكل كبير.

وأجرى “صلاح” العديد من الحوارات التلفزيونية، ثم دخل في صدام تسويقي مع اتحاد الكرة المصري حول استغلال صوره في إعلانات تابعة لرعاة الاتحاد، ما أدّى إلى أزمة حادة وصلت لرئاسة الجمهورية في مصر، وانتهت بعد أن نشر “صلاح” تغريدة هاجم فيها أسلوب التعامل معه.