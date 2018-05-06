رسميًا.. نهاية أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة المصري (صورة)

أعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، نهاية أزمة محمد صلاح، لاعب المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، الخاصة بالإعلانات.

وكشف أبو ريدة أن الاتحاد أزال أسباب الخلاف بينه وبين محمد صلاح، وتم رفع صوره من دعاية المنتخب.

وكتب “أبو ريدة” تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «الجبلاية تزيل أسباب الخلاف مع محد صلاح، وترفع صوره من دعاية المنتخب».

الجبلاية @EFA تزيل أسباب الخلاف مع @MoSalah وترفع صوره من دعاية المنتخب — Hany Abou Rida (@AbouRidaHany) ٦ مايو ٢٠١٨

كانت أزمة كبيرة قد نشبت بين اتحاد الكرة المصري ومحمد صلاح، بسبب استخدام شركة برزينتيشن صور اللاعب على طائرة المنتخب مع دعاية لإحدى شركات الاتصالات، منافسة للشركة المتعاقد معها نجم ليفربول.