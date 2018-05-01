السيسي تدخل لحل مشكلة محمد صلاح (فيديو)

أكد وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل لحل أزمة محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري.

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها “هنا العاصمة”، حول هل تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة محمد صلاح؟.

قال “عبدالعزيز”: “شيء طبيعي أن يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره يمثل السلطة التنفيذية بحكم الدستور، وأي قضية تهم قطاعًا كبيرًا من الشعب المصري فالرئيس يتدخل ويتكلم ويوجه وهذا شيء مقبول ومعتبر جدًا”.

وأشار إلى أن السيسي شدد على ضرورة دراسة الأمور في إطار أوسع كثيرًا من النظر تحت الأقدام.

وسيطرت أزمة “صلاح” على اهتمامات المصريين على خلفية تغريدته التي أشار فيها أمس إلى غضبه من طريقة التعامل مع اتحاد الكرة المصري.

وتعود أزمة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب استخدام صورته على طائرة المنتخب بجانب شعار شركة we المصرية للاتصالات في حين يمتلك اللاعب عقدًا تسويقيًا مع شركة Vodafone يشمل حق الصورة.