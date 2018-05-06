إسبانيول يخطف فوزًا مفاجئًا من أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

ألحق إسبانيول الخسارة الخامسة بمضيفه أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 0-2، اليوم الأحد، في الجولة 36 للمسابقة.

وأخفق لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي سنحت لهم خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أحرز أوسكار ميليندو الهدف الأول لإسبانيول في الدقيقة 53، قبل أن يطلق ليوناردو بابتيستاو رصاصة الرحمة على آمال أتلتيكو في التعادل، بعدما سجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 77.

وتجمد رصيد أتلتيكو عند 75 نقطة في المركز الثاني، في حين ارتفع رصيد إسبانيول، الذي حقق انتصاره الثاني في مبارياته الـ3 الأخيرة بالبطولة، إلى 43 نقطة في المركز 15.