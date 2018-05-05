سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يدعو “يويفا” إلى تغيير قاعدة الهدف خارج الأرض

حث دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تغيير قاعدة الهدف خارج الأرض، بداعي أن الأندية التي تخوض الإياب خارج أرضها تحظى بأفضلية غير عادلة وفقًا للقواعد الحالية.

وقرر الاتحاد الأوروبي إيقاف المدرب الأرجنتيني، الذي طُرد خلال ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال، قبل أن يحسم أتلتيكو تأهله للنهائي بالفوز 2-1 في النتيجة الإجمالية، أربع مباريات بسبب هذه الواقعة التي اضطرته إلى الجلوس في المدرجات.

وبدأ سيميوني (48 عامًا) تنفيذ العقوبة التي وذكرت وسائل إعلام محلية، أنها ستمنعه من الوجود خارج خطوط الملعب، خلال المباراة النهائية أمام أولمبيك مرسيليا في ليون يوم 16 مايو ايار.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: “الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى النظر في مدى صعوبة خوض الإياب على ملعبك، ومنافسك يمتلك إمكانية خوض 30 دقيقة إضافية، وهدفه يتم احتسابه باثنين، بينما لا يحظى صاحب الأرض بهذه المزية.

“أدعو المهتمين بتحقيق العدالة في اللعبة إلى النظر في ذلك، فلا يوجد سبب لخوض الفريق الذي يلعب الإياب خارج أرضه 30 دقيقة إضافية وفرصة تسجيل هدف أكثر أهمية.

“أثق في قدرتهم على النظر في الأمر خاصة أنه بعدم حدوث ذلك، سيبدأ الظلم في الظهور”.