مباراة برشلونة وريال مدريد.. أبرز محطات إنييستا في الكلاسيكو

يستعد النجم الإسباني أندرياس إنييستا لتوديع كرة القدم الإسبانية وفريقه برشلونة في نهاية الموسم الحالي، بعد قراره الرحيل إلى الدوري الصيني الممتاز، وفي طريق النهاية يلعب الكلاسيكو الأخير في مسيرته، اليوم الأحد، على ملعب الكامب نو.

وحال منحه المدرب فالفيردي فرصة المشاركة الأحد سيتجاوز إنييستا 3000 دقيقة من اللعب أمام ريال مدريد، وسيخوص الكلاسيكو رقم 38، مع فرصة تعزيز تفوقه حيث فاز 16 مرة وتعادل 9 مرات وخسر 12.

ورصدت صحيفة “ماركا” أبرز المحطات في تاريخ إنييستا مع الكلاسيكو، والتي استمرت من 2004 إلى 2018 تبقى أهمها 8 محطات.

المحطة الأولى بفوز

بدأ إنييستا مشاركاته في الكلاسيكو في 2004 بفوز في 2004 حيث شارك بديلًا في لقاء سجل خلاله إيتو فان برونكهورست ورونالدينو من ضربة جزاء.

أول هزيمة في الكامب نو

تلقى الرسام الإسباني أول هزيمة في الكلاسيكو بالكامب نو في 2007 خلال لقاء سجل خلاله البرازيلي جوليو بابتيستا الهدف الوحيد في اللقاء، وفي ذلك الموسم شهد الممر الشرفي الأخير في الكلاسيكو حيث فاز ريال مدريد باللقب.

الفوز 6-2

كان النجم الإسباني حاضرًا في الهزيمة التاريخية لريال مدريد في ملعبه في 2009 بنتيجة 6-2.

الخلاف مع كريستيانو رونالدو

في أول كلاسيكو يلعبه النجم البرتغالي القادم صيف 2009 مع ريال مدريد احتج على إنييستا الذي سقط بعد التحام مع لاسانا ديارا، حيث طالبه بعدم التمثيل، لكن ردة إنييستا فاجأت الجميع حين نهض وتوجه للبرتغالي وطلب منه الصمت.

الفوز 5-0

قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو صيف 2010 لريال مدريد دفع الكلاسيكو لإثارة جديدة، لكن ريال مدريد تلقى هزيمة قاسية في الكامب نو 5-0 في ليلة تألق الثلاثي إنييستا وتشافي وليونيل ميسي.

الهزيمة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2011

تفوق برشلونة تحث قيادة غوارديولا، لكنه خسر أول لقب مباشر مع غريمه التقليدي ريال مدريد في نهائي الكأس عام 2011 في لقاء سجل خلاله رونالدو الهدف الوحيد في اللقاء، لكن كاسياس الحارس الأسطورة كان النجم حيث منع إنييستا من تسجيل الهدف.

أول هدف في 2011

انتظر النجم الإسباني حتى 2011 ليسجل أول هدف في الكلاسيكو في لقاء السوبر الإسباني، إذ تعادل الفريقان ذهابًا 2-2 في البيرنابيو وفي الكامب نو فاز برشلونة 3-2، وكان إنييستا مسجل الهدف الأول مقابل هدفين لميسي.

تحية البيرنابيو

في لقاء ذهاب الدوري الإسباني موسم 2015-2016 هزم برشلونة ريال مدريد 4-0 وسجل النجم الإسباني ثاني هدف في الكلاسيكو والأخير، وتلقى تحية خاصة من جماهير البيرنابيو حين غادر اللقاء.