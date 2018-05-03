جماهير نادي برشلونة تحاول استغلال إنييستا لإجبار ريال مدريد على “الممر الشرفي”

جماهير نادي برشلونة تحاول استغلال إنييستا لإجبار ريال مدريد على “الممر الشرفي”

المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

تداول رواد المواقع الاجتماعية، خاصة ” تويتر” هاشتاغ يطالب لاعبي ريال مدريد وبرشلونة بإقامة ممر شرفي للنجم الإسباني أندريس إنييستا الذي سيغادر في نهاية الموسم نحو الدوري الصيني الممتاز.

وفي ظل رفض ريال مدريد إقامة ممر شرفي لبرشلونة بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الإسباني بقرار من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كردٍ على رفض برشلونة إقامة ممر شرفي في الذهاب للفريق الملكي بمناسبة تتويجه بلقب كأس العالم للأندية، يبقى النجم الإسباني أندريس إنييستا يوحد الفريقين لكونه إحدى أساطير كرة القدم الإسبانية التي تستحق وداعًا يليق بما قدمه طيلة مسيرته.

وأشار بعض التقارير الصحفية إلى أن الجماهير الكتالونية تحاول توريط ريال مدريد في إقامة ممر شرفي، رغم النفي المتكرر من زيدان.

وسبق لجماهير ريال مدريد أن صفّقت مرارًا للنجم الإسباني على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ويعتبر من النجوم الذين يحظون باحترام واسع في إسبانيا من طرف جماهير كل الفرق الإسبانية.

وكان مدافع ريال مدريد السابق فرانسيسكو بوفون قد طالب ريال مدريد بالمحافظة على تقليد الممر الشرفي رغم الجدل الدائر حوله، والقيام بممر شرفي للاعبي برشلونة في الكلاسيكو.

وتحوم شكوك حول مشاركة إنييستا أساسيًا في لقاء الكلاسيكو لكونه يعاني من إصابة خفيفة، لكن صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أكدت أنه سيكون ضمن لائحة برشلونة في اللقاء.

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