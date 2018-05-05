نادي برشلونة يسعى لاستعادة السيطرة على الكلاسيكو بملعب كامب نو

تتجه الأنظار، غدًا الأحد، إلى ملعب كامب نو، الذي يحتضن مباراة الكلاسيكو في إطار مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني، في لقاء دون أهمية على صعيد الترتيب في ظل فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني وضمان ريال مدريد مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويبقى الكلاسيكو لقاءً مثيرًا رغم ظروف الفريقين، فبرشلونة متوَّج باللقب وريال مدريد فِكره وتركيزه منصب على نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمعه بليفربول الإنجليزي يوم 26 من الشهر الحالي في كييف.

ورغم فوز برشلونة ذهابًا في قلب سانتياغو بيرنابيو لكنه يسعى لاستعادة السيطرة على الكلاسيكو على أرض ملعبه والذي فقدها تقريبًا منذ الكلاسيكو الشهير في 2010 حين فاز 5/0 في لقاء جمع غوارديولا بمورينيو.

ويسعى برشلونة لإنهاء الدوري دون هزيمة في إنجاز تاريخي لكن مدربه إرينيستو فالفيردي يسعى للانتقام من زيدان الذي كبّده أول هزيمة في أول مباراة رسمية يقودها كمدرب لبرشلونة في ذهاب السوبر الإسباني 3/1 في قلب الكامب نو وهي الهزيمة الوحيدة لبرشلونة هذا الموسم على أرضه في كل المنافسات.

ويسعى برشلونة أيضًا للفوز بالكلاسيكو على ملعبه كامب نو بعد غياب دام حوالي 1000 يوم ومنذ 22 مارس 2015 حين فاز 2/1 في كلاسيكو إياب الدوري الإسباني.

ورغم أن برشلونة حقق بعدها الفوز 3 مرات في سانتياغو بيرنابيو 4/0 و3/2 و3/0، لكنه على أرض ملعبه خسر 2/1 و3/1 وتعادل 1/1.

ومنذ خسارة ريال مدريد 5/0 في 2010 لعب في الكامب نو 12 مباراة، خسر 4 وتعادل 4 وفاز 4 مرات، مرتين 2/1 ومرتين 3/1، لكنه لم يخسر بحصة ثقيلة بعدها في ملعب غريمه التقليدي وكانت الحصص الكبيرة في ملعبه سانتياغو برنابيو 4/0 و3/0.