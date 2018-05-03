زيدان يجهز لمفاجأة مدوية في مباراة ريال مدريد وبرشلونة بالكلاسيكو

ذكرت تقارير صحيفة إسبانية، اليوم الخميس، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يفكر في مفاجأة مدوية في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، الأحد المقبل، على ملعب كامب نو.

وأوضحت صحيفة “سبورت” أن زيدان تشاور مع قادة ريال مدريد؛ لمعرفة رأيهم في الدفع بتشكيلة يغلب عليها اللاعبون الاحتياطيون في مباراة الكلاسيكو، والإبقاء على أغلب عناصر الفريق الأساسية على دكة البدلاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان بحث مع لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس إمكانية خوض الكلاسيكو بتشكيلة تضم عددًا كبيرًا من البدلاء.

ويهدف زيدان من ذلك إلى منح لاعبيه الراحة الكافية وتجنب الإصابات، قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 26 مايو، خاصة أن لقب الدوري الإسباني كان من نصيب برشلونة.

وشددت الصحيفة على أن زيدان قد يريح لوكا مودريتش وتوني كروس ومارسيلو وماركو أسينسيو ورافائيل فاران وكريم بنزيما بسبب مشاكل بدنية، إضافة إلى الحارس كيلور نافاس والاعتماد على كيكو كاسيا.

كما أشارت إلى أنه المدرب الفرنسي قد يشرك داني سيبايوس وماركوس يورينتي وثيو هيرنانديز في التشكيلة الأساسية، مع الاعتماد على الويلزي غاريث بيل لاعبًا أساسيًا.

ويسعى ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه، عندما يلاقي ليفربول الإنجليزي، يوم 26 مايو، على الملعب الأولمبي، في مدينة كييف الأوكرانية.